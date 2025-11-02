وزیر امور خارجه در دیدار سفیر جدید ایران در دهلی‌نو بر ضرورت تلاش برای تقویت مناسبات در تمامی حوزه‌های مورد علاقه طرفین به ویژه در زمینه‌های اقتصادی و مواصلاتی و توسعه همکاری و هماهنگی در سازمان‌های بین‌المللی تأکید کرد.

محمد فتحعلی، سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در هند، روز یکشنبه ۱۱ آبان‌ماه پیش از عزیمت به محل مأموریت با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گزارشی از برنامه پیشنهادی خود برای ایفای وظایف محوله در مسئولیت جدید و وضعیت روابط دوجانبه تهران- دهلی‌نو در زمینه‌های مختلف ارائه کرد.

وزیر امور خارجه ضمن آرزوی موفقیت برای سفیر جدید ایران در دهلی‌نو، با اشاره به پیوندهای تاریخی و فرهنگی بین دو تمدن کهن ایران و هند و پیشینه طولانی روابط دیپلماتیک دو کشور، این ظرفیت‌ها را زمینه‌ای ارزشمند برای گسترش همه‌جانبه همکاری‌ها دانست.

تأکید عراقچی بر تلاش برای آزادی تبعه ایرانی در ترکیه

وزیر امور خارجه برای دومین بار در ۳ ماه گذشته با پدر احمدرضا بیضایی شهروند زندانی در ترکیه ملاقات و بر تداوم تلاش‌ها برای آزادی او تأکید کرد.

وحید جلال‌زاده معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه در این زمینه در شبکه ایکس نوشت: عراقچی در سفر به تبریز، برای دومین بار در سه ماه گذشته با پدر احمدرضا بیضایی زندانی در ترکیه دیدار کرد و پای صحبت‌های این پدر شهید نشست و گزارش پیگیری‌های وزارت خارجه را ارائه کرد و گفت که از همه ابزارهای خود برای آزادی ایشان استفاده خواهیم کرد.

واکنش عراقچی به اوضاع جاری در سودان

خبر دیگر اینکه، عراقچی شامگاه شنبه با وزیر خارجه سودان به صورت تلفنی گفت‌وگو‌ کرد.

وزیر امور خارجه به اوضاع جاری در سودان پرداخت ‌و گفت: تروریسم و خشونت علیه افراد بی‌گناه، به هر شکل و در هر نقطه از جهان، باید همواره محکوم شود.

وی در این باره عنوان کرد: در تماس با همتای سودانی خود، آقای محی‌الدین سالم، مراتب اندوه و نگرانی عمیق جمهوری اسلامی ایران را نسبت به کشتار فاجعه‌بار غیرنظامیان بی‌گناه در شهر فاشر ابراز کرده و بر همبستگی ایران با دولت و ملت سودان تأکید کردم.

عراقچی افزود: برخی، تروریست‌ها را به دو دسته «خوب» و «بد» تقسیم می‌کنند و از آن‌هایی حمایت می‌کنند که به قول خودشان، برای تحقق منافع آنها «کارهای کثیف» انجام می‌دهند.

رئیس دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: چنین استانداردهای دوگانه تأسف‌باری که مدت‌ها است از سوی دولت‌های غربی دنبال می‌شود، نباید در سال ۲۰۲۵ جایی داشته باشد.

عراقچی شامگاه جمعه ۹ آبان‌ماه نیز در تماس تلفنی با محی‌الدین سالم وزیر خارجه سودان، حملات اخیر و کشتار غیرنظامیان در شهر فاشر را محکوم کرد و بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از تمامیت و یکپارچگی سرزمینی سودان تاکید کرد.

وزیر امور خارجه سودان ضمن ارائه گزارشی از آخرین تحولات کشورش، از حمایت‌های ایران از دولت قانونی سودان و همبستگی با مردم این کشور قدردانی کرد.