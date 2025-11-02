رانش زمین با ۲۱ کشته و 30 مفقود
دولت کنیا اعلام کرد ۲۱ نفر در پی رانش زمین در غرب این کشور که پس از بارندگی شدید رخ داد، جان خود را از دست دادهاند.
به گزارش ایسنا، «کیپچومبا مورکومن»، وزیر کشور گفت: اجساد پس از رانش زمین با تلاش تیم جستوجو در اواخر جمعه شب به یک باند فرودگاه در نزدیکی محل حادثه منتقل شدهاند.
او همچنین در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: بیش از ۳۰ نفر پس از گزارش مفقودی توسط خانوادههایشان، هنوز مفقود هستند، در حالی که ۲۵ نفر با جراحات جدی برای دریافت مراقبتهای پزشکی بیشتر با هواپیما منتقل شدهاند.
صلیبسرخ کنیا که به هماهنگی تلاشهای نجات کمک میکند، اعلام کرد به دلیل رانش گلولای و سیل ناگهانی، دسترسی به مناطق آسیبدیده از طریق جاده هنوز امکانپذیر نیست.
مورکومن گفت: آمادگی برای تأمین اقلام امدادی غذایی و غیرغذایی بیشتر برای آسیبدیدگان در حال انجام است و بالگردهای نظامی و پلیس برای انتقال اقلام در حالت آمادهباش هستند.