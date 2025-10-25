شيراز-خبرنگاركيهان:

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری شیراز توسط معاون مالی و اقتصادی شهرداری ارائه شد. این گزارش بیانگر تحقق چشمگیر منابع درآمدی، رشد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و‌ مالی و عملکرد موفق مجموعه مدیریت شهری در بخش‌های جاری و عمرانی است.

حمیدرضا اسماعیلی، معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز، با اعلام این گزارش، اظهار داشت: کل منابع درآمدی شهرداری در سال گذشته با مبلغ بالغ بر ۳۵‌هزار‌و‌۶۲۲ میلیارد تومان محقق شده است، در حالی‌که بودجه مصوب برای این بخش ۳۳‌هزار‌و‌۵۰۰ میلیارد تومان بوده و این رقم بیانگر تحقق ۱۰۶.۳۴ درصدی منابع درآمدی است.

معاون شهردار شیراز خاطرنشان کرد: مجموع اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی ۱۱۰.۱۹ درصد رشد داشته است.

وی اضافه کرد: استفاده از ارزش افزوده املاک و تبدیل دارایی‌های ملکی به منابع پایدار شهری در دستور کار قرار دارد و این رویکرد به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در تأمین منابع اجرای پروژه‌های عمرانی شهرداری شناخته می‌شود.

اسماعیلی گفت: تحقق بودجه عمومی، جاری و عمرانی، نتیجه هماهنگی مجموعه مدیریت شهری با شورای اسلامی شهر شیراز است.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز تأکید کرد: این دستاورد نمادی از رویکرد عدالت‌محور و خدمت‌گرا در سیاست‌های مالی و مدیریتی شهرداری شیراز بوده و نشان‌دهنده حرکت مجموعه مدیریت شهری در مسیر پایداری اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های شهری است.