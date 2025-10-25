هشدار مکرر دامداران درباره کمبود نهادههای دامی
سرویس اقتصادی-
هشدار دامداران درباره کمبود نهادههای دامی و احتمال تلف شدن میلیونها دام در ماههای آینده و بیتوجهی مسئولان امر همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار ما، در ادامه هشدار دامداران، درباره کمبود نهادههای دامی، «امین ملکدار»؛ رئیس اتحادیه گوسفندداران فیروزکوه خبر داد: قیمت یونجه گوسفند در مدت دو ماه از ۱۶ هزار تومان به حدود ۳۰ هزار تومان رسیده است. سه هفته است هیچ نهادهای در بازارگاه پیدا نمیشود. به گوسفندهایمان چه بگوییم؟ او افزود: با سیاست فعلی وزارت جهاد کشاورزی حدود پنج میلیون گوسفند تا سال بعد تلف خواهند شد. تا انتهای سال بعد بر اثر عملکرد وزارت جهاد کشاورزی، صنعت دامپروری از بین میرود و قیمت گوشت در تهران سر به فلک خواهد گذاشت.
خالی فروشی در بازارگاه
گفتنی است، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از خالیفروشی نهادههای دامی از سوی یک واردکننده مشهور از طریق سامانه بازارگاه خبر داد؛ مسئلهای که در گذشته موجب برکناری یک وزیر شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، در پی انتشار گزارشهایی مبنی بر «خالیفروشی نهادههای دامی» و اعتراض شدید دامداران، یک گروه جهادی در نامهای خطاب به رئیس قوه قضائیه، خواستار بررسی تخلفات در حوزه واردات نهادههای دامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی شده است. در این نامه آمده است: «اگر در گذشته، اتهام خالیفروشی چند کشتی نهاده با سرعتی بیسابقه به پروندهای قضائی و رسانهای تبدیل شد اکنون سخن از 10 کشتی نهاده است و هشت کشتی از آن اساساً وارد کشور نشده است.»
چندی پیش نیز گزارشی از تخلفات گسترده یکی از واردکنندگان عمده نهادههای دامی منتشر شد. براساس این گزارش، شرکت مذکور حدود هشت هزار میلیارد تومان از دامداران دریافت کرده اما هیچگونه نهادهای به آنان تحویل نداده است. این اقدام موجب بروز مشکلات برای دامداران و بروز نارضایتی گسترده در استانهای مختلف شده است. دامداران در اعتراضات اخیر خود مقابل وزیر جهاد کشاورزی، نسبت به وضعیت دشوار معیشت و تأمین خوراک دام فریاد زدند که «دامها از گرسنگی یکدیگر را میخورند.»
لازم به یادآوری است که در سال ۱۴۰۱ نیز تخلف مشابهی توسط یک شرکت واردکننده رخ داد. در آن پرونده، شرکت مزبور ضمن دریافت وجوه کلان از تولیدکنندگان، اقدام به تنظیم اسناد صوری کرده بود که در نهایت منجر به برکناری وزیر وقت جهاد کشاورزی و صدور حکم سه سال حبس برای وی شد.
افزایش نفوذ و فعالیت گروههای سوداگر، همراه با رشد بیسابقه قیمت گوشت، مرغ، تخممرغ و لبنیات، موجب نارضایتی گسترده در میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان شده است اما در پی این تحولات، مجلس با طرح تحقیق و تفحص درباره نهادههای دامی، نوری را از استیضاح رهاند. طرحی که طبق تجربه، بیخاصیت و مایه اتلاف وقت است؛ چرا که سوء مدیریت و وجود فساد در واردات و توزیع نهادههای دامی، آشکار است. دولت هم تصمیمی برای ترمیم کابینه ندارد!