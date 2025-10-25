واردات مرغ از اوراسیا مجاز شد
وزارت جهاد کشاورزی با ارسال نامهای به گمرک و سازمان توسعه تجارت اجازه واردات مرغ از اتحادیه اوراسیا به منظور تنظیم بازار این محصول را داده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت جهاد کشاورزی با ارسال نامهای مشترک به سازمان توسعه تجارت و گمرک با موضوع «معرفی شرکت پشتیبانی امور دام جهت واردات گوشت سفید (مرغ) از اتحادیه اقتصادی اوراسیا» خبر از واردات مرغ از اتحادیه اوراسیا
بر اساس تجارت آزاد با این اتحادیه داده است.
این اقدام در راستای تنظیم بازار این محصول است. قیمت جدید هر کیلوگرم مرغ حداکثر 135 هزار تومان اعلام شده اما این محصول کماکان در برخی از فروشگاهها با قیمتهای بالاتری به فروش میرسد.
در این نامه آمده است: «با توجه به هماهنگیهای بهعمل آمده درخصوص مدیریت واردات کالاهای دارای سهمیه مقداری (TRQS) از مبدأ اتحادیه اقتصادی اوراسیا به استحضار میرساند شرکت پشتیبانی امور دام کشور جهت واردات گوشت سفید مرغ با کد تعرفههای 020711، 020712، 20713 و 020714، مندرج در موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، جهت استفاده از سهمیه مقداری معرفی میشود.»
شایان ذکر است لیست شرکتهای متقاضی مابقی کالاهای مشمول پس از اخذ نظر از بخش خصوصی مربوطه متعاقباً اعلام خواهد شد.
احتمال کاهش تولید مرغ در ماههای آینده
در حالیکه بازار نهادههای دامی بیش از یک ماه است با کمبود شدید روبهرو است مرغداران میگویند بسیاری از واحدهای تولیدی، جوجهریزی را متوقف کردهاند. هادی حسینی؛ مرغدار زنجانی در گفتوگو با خبرگزاری فارس گفت: «نهاده در بازار بیش از یک ماه است که پیدا نمیشود و مجبوریم از بازار آزاد خرید کنیم. سویا را که باید ۲۱ هزار تومان بخریم، حالا ۴۰ هزار تومان میخریم و ذرت
۱۱ هزار و ۳۰۰ تومانی را ۲۵ هزار تومان.»
وی افزود: «مرغ در بازار فعلی، مربوط به جوجهریزی ۴۵ روز پیش است اما از دو هفته گذشته به دلیل نبود نهاده، بسیاری از مرغداران جوجهریزی نکردهاند و اثرات این موضوع حدود یک ماه دیگر به وضوح در بازار دیده خواهد شد.»
به گفته این مرغدار، «تعدادی از کارخانههای خوراک دام نیز به دلیل نبود مواد اولیه تعطیل شدهاند و ادامه این وضعیت میتواند تولید را بهشدت کاهش دهد. اگر نهاده بموقع تأمین نشود باید منتظر افزایش شدید قیمت مرغ و تخممرغ در هفتههای آینده باشیم. امکان خرید از سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی هم وجود ندارد و سامانهشان بسته است.»
گفتنی است، در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم مرغ در بازار آزاد از مرز 150 هزار تومان گذشته و هر شانه تخممرغ نیز به بیش از 190 هزار تومان رسیده است. لبنیات نیز بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.
تولیدکنندگان میگویند برای کنترل بازار، دولت باید هرچه سریعتر نهادههای دامی را تأمین و بهصورت عادلانه توزیع کند تا از تعطیلی بیشتر واحدهای تولیدی و کمبود کالا در ماههای آینده جلوگیری شود.