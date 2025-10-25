تصمیم فدراسیون والیبال برای انتقال کاظمی به تهران
بیش از یک هفته از به کما رفتن صابر کاظمی، ستاره جوان والیبال ایران میگذرد و تلاشها برای بازگرداندن او به کشور همچنان ادامه دارد.
بیش از یک هفته از حادثه تلخ و غیرمنتظرهای که برای صابر کاظمی، بازیکن جوان والیبال ایران رخ داد، میگذرد. بامداد روز شنبه بود که خبر شوکهکننده به کما رفتن این بازیکن منتشر شد؛ خبری که در ابتدا بسیاری از دوستداران ورزش ایران از باور آن ناتوان بودند. در ساعات نخست، برخی منابع علت این حادثه را عارضه مغزی عنوان کردند، اما کمی بعد باشگاه الریان قطر احتمال بروز عارضه قلبی را مطرح کرد. با این حال، فرضیه سومی نیز درباره برقگرفتگی صابر کاظمی مطرح شد که تاکنون هیچیک از این احتمالات بهطور رسمی تأیید نشده است. گفته میشود پلیس قطر فیلم دوربینهای مداربسته محل حادثه را در اختیار خانواده او قرار داده، اما هنوز هیچ تصویری از آن به بیرون درز نکرده است. در حال حاضر، مهمترین موضوع، وضعیت جسمانی و امید به بهبودی این ستاره ملیپوش است. طبق گزارشها، پزشکان قطری شرایط جسمی او را بحرانی توصیف کردهاند و امید چندانی به بازگشت سریعش به هوشیاری ندارند. با این حال، خانواده کاظمی و جامعه ورزشی ایران همچنان امیدوارند معجزهای رخ دهد و او بار دیگر به زندگی بازگردد. با درخواست خانواده صابر کاظمی، فدراسیون والیبال ایران تصمیم گرفته است تا این بازیکن را برای ادامه روند درمانی به کشور منتقل کند تا تحت نظر پزشکان ایرانی در بیمارستان نیکان تهران بستری شود. با این حال، اجرای این تصمیم ساده نیست و مراحل قانونی و پزشکی متعددی برای انتقال او باید طی شود.
فدراسیون والیبال ایران با همکاری سفارت جمهوری اسلامی ایران در قطر هماهنگیهای لازم را انجام داده و خانواده کاظمی نیز کارهای مربوط به ترخیص او از بیمارستان را پیگیری کردهاند. تنها مانع باقیمانده برای بازگشت او به کشور، تأیید نهائی شرکت هواپیمایی قطر ایرویز است. گفته میشود این مجوز هنوز صادر نشده، اما احتمال دارد طی یکی دو روز آینده صادر شود. در همین راستا، فدراسیون والیبال در تلاش است تا یکی از برترین متخصصان ایرانی را برای حضور در کمیسیون پزشکی ویژه بررسی وضعیت صابر کاظمی به دوحه اعزام کند. موافقت اولیه با اعزام این پزشک انجام شده و در صورت نبود مانع خاص، قرار است امروز یا فردا این متخصص به قطر سفر کند. طبق برنامهریزیها، در صورت صدور مجوز پرواز، صابر کاظمی با همراهی همین پزشک به ایران منتقل خواهد شد تا ادامه روند درمانی او در تهران انجام گیرد.