وزارت ورزش حضور جودوکاران در رشتههای رزمی دیگر را ممنوع کرد
وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر استفاده از ظرفیت ورزشهای رزمی برای موفقیت در بازیهای آسیایی و المپیک، حضور جودوکاران در سایر رشتههای رزمی را ممنوع کرد.
پس از آنکه برخی جودوکاران با حضور در رشتههای رزمی دیگر از ترکیب تیمهای ملی جودو دور ماندن و این موضوع حواشی را ایجاد کرد، وزارت ورزش و جوانان با برگزاری جلسات تخصصی و با هدف موفقیت ورزش ایران در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا و المپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس، طی بخشنامهای حضور جودوکاران در رشتههای رزمی دیگر را ممنوع کرد. در بخشنامه وزارت ورزش و جوانان که با امضا سیدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای خطاب به افشین هادی چگینی رئیس فدراسیون انجمنهای ورزشهای رزمی، داریوش خسرویار سرپرست انجمن کوراش و رستمیان مسئول انجمن جوجیتسو نوشته شده آمده است: «با توجه به قوانین و مقررات و دستورالعملهای فدراسیون جهانی جودو، کلیه جودوکارانی که دارای رتبه در ردهبندیهای جهانی هستند، در تمام ردههای سنی مجاز به شرکت در هیچگونه مسابقه بینالمللی سایر رشتههای ورزشی رزمی به غیر از جودو نمیباشند. بر اساس مفاد این بخشنامه، از این پس تمامی فدراسیونها، انجمنها و نهادهای برگزارکننده رویدادهای داخلی و بینالمللی موظفاند پیش از دعوت به همکاری از ورزشکاران رشته جودو، اقدامات لازم درخصوص اخذ استعلام و کسب مجوز رسمی از فدراسیون جودو جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار قرار دهند. بدیهی است مسئولیت عدم رعایت مقررات مشترکا بر عهده فدراسیون اقدامکننده، ورزشکار و مربی خواهد بود. انتظار میرود فدراسیونها و انجمنهای ورزشهای رزمی با اجرای فرآیندهای استعدادیابی، استعدادپروری، نخبهگزینی و نخبهپروری، نسبت به جذب ورزشکاران، آموزش، توانمندسازی و تامین سرمایه انسانی تیمهای ملی اقدام نمایند. دفتر برنامهریزی و نظارت ورزش قهرمانی مسئولیت نظارت بر فرآیندهای تیمهای ملی را برعهده خواهد داشت.»