حاجی موسایی نایب قهرمان تکواندوی جهان شد

نماینده تکواندوی کشورمان با مصدومیت در دیدار نهائی رقابت‌های تکواندوی قهرمانی جهان به مدال نقره دست یافت.

روز دوم بیست‌وهفتمین دوره رقابت‌های تکواندوی قهرمانی جهان از بامداد دیروز (شنبه) با برگزاری مبارزات اوزان 49- کیلوگرم بانوان و 63- کیلوگرم مردان آغاز شد. در رقابت‌های امروز، مهدی حاجی‌موسایی موفق به کسب مدال نقره شد و مهلا مؤمن‌زاده با شکست در دور دوم از ادامه مسابقات بازماند.

در رقابت‌های وزن 63- کیلوگرم مردان، مهدی حاجی‌موسایی در دور نخست به مصاف «مکینتاش» از بریتانیا رفت و در دو راند متوالی با نتایج 15 بر 2 و 8 بر صفر به برتری رسید. او در ادامه رودرروی «ارنست مرداناج» از آلبانی قرار گرفت و این مبارزه را نیز در دو راند با نتایج 8 بر یک و 17 بر 2 به سود خود به پایان رساند.حاج‌موسایی در مرحله یک‌هشتم نهائی به مصاف «عامر فاروک دایی‌اوغلو» از ترکیه رفت و در یک مبارزه برتر در دو راند پیاپی و با نتایج 14 بر 12 و 10 بر 3 از سد حریف خود عبور کرد و راهی مرحله یک‌چهارم نهائی شد. نماینده شایسته کشورمان در این مرحله به مصاف «کریستیان بورگن» دارنده مدال برنز یونیورسیاد دانشجویان جهان 2025 از نروژ رفت و همانند سه مبارزه قبلی خود در دو راند پیاپی و با نتایج 12 بر صفر و 9 بر 8 به برتری دست یافت و به دیدار نیمه‌نهائی راه یافت. نماینده کشورمان در مرحله نیمه‌نهائی به مصاف «جون جانگ» دارنده مدال برنز المپیک 2020 توکیو و یک مدال طلا و نقره جهان از کره‌جنوبی رفت و با نتیجه 2 بر یک از سد حریف پرافتخار خود عبور کرد و به دیدار نهائی راه یافت. نماینده کشورمان در راندهای اول و سوم با نتایج 9 بر 7 و 8 بر 6 حریف خود را شکست داد، اما در راند دوم 4-4 مغلوب حریف خود شد. حاج‌موسایی در دیدار نهائی وزن 63- کیلوگرم به مصاف محمدخلیل جندوبی دارنده مدال نقره المپیک توکیو و برنز المپیک پاریس و مدال برنز 2022 جهان از تونس قرار گرفت و در شرایطی که در فاصله 30 ثانیه به پایان راند نخست با یک امتیاز از حریف خود پیش بود، به دلیل مصدومیت از ادامه مسابقه بازماند و به مدال نقره دست یافت.

پیش از این و در رقابت‌های دیروز، مهلا مؤمن‌زاده در وزن 49- کیلوگرم بانوان پس از برتری مقابل نماینده بوتسوانا، با شکست مقابل حریفی از فرانسه از دور مسابقات کنار رفت. بیست‌وهفتمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی جهان با حضور 989 تکواندوکار از 179 کشور، از دوم تا هشتم آبان ماه در شهر ووشی چین در حال برگزاری است.