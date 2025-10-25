سرویس ورزشی-

اوسمار لوس ویرا، سرمربی برزیلی برای دومین بار به عنوان سرمربی با پرسپولیس قرارداد بست.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و ذوب‌آهن اصفهان عصر روز جمعه در هفته لیگ برتر در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار شد که این بازی با نتیجه دو بر صفر به سود پرسپولیس به پایان رسید. محمد عمری (۳۷) و علی علیپور (۸۲) برای پرسپولیس گلزنی کردند. شکست هفته گذشته پرسپولیس مقابل خیبر خرم‌آباد باعث شد تا رضا درویش از مدیرعاملی استعفا دهد و هیئت‌مدیره نیز وارد مذاکره با گزینه‌های خارجی برای انتخاب جانشین وحید ‌هاشمیان شدند تا این دیدار نقش حیاتی در ابقاء یا برکناری سرمربی سرخپوشان داشته باشد. از این رو‌ هاشمیان تصمیم گرفت از تمام توان خود برای کسب پیروزی مقابل شاگردان قاسم حدادی‌فر استفاده کند و با تغییر سیستم بازی تیم به ۲-۵-۳ بازی هجومی‌تری را به رخ بکشد.

محمد عمری در این دیدار به عنوان مهاجم مکمل در کنار علی علیپور حضور داشت. او به خوبی توانست فشار مضاعف روی دروازه ذوب‌آهن وارد کند. این بازیکن در دقیقه ۲۲ پا به توپ شد اما خطای جلال علی‌محمدی مانع از زدن شوت نهائی او شد تا پرسپولیس صاحب ضربه آزاد شود که آن هم تبدیل به گل نشد. بازی رو به جلوی پرسپولیس ادامه پیدا کرد تا اینکه همین بازیکن توانست در دقیقه ۳۷ روی پاس اوستون ارونوف و شوت فنی و تماشایی خود تور دروازه داود نوشی صوفیانی را به لرزه درآورد و پرسپولیس را در نیمه اول با یک گل پیش بیاندازد.

قاسم حدادی‌فر در ابتدای نیمه دوم تصمیم گرفت ابوالفضل حسینی‌فرد را وارد زمین کند تا ضمن مهار خط حمله پرسپولیس بتواند گل خورده را جبران کند. ذوبی‌ها که در نیمه اول تنها یک بار توانستند روی پرتاب اوت بلند نادر محمدی خلق موقعیت کنند در ابتدای نیمه دوم و در دقیقه ۴۷ با شوت علی‌محمدی توانستند دروازه نیازمند را تهدید کنند اما واکنش دروازه‌بان سرخ‌ها مانع از فرو ریختن دروازه‌اش شد. پرسپولیس در نیمه دوم سعی داشت از سرعت اورونوف و عمری برای ضد حمله استفاده کند. همین امر باعث شد تا‌ هافبک‌های ذوب‌آهن هر بار وینگرها صاحب توپ می‌شدند آنها را احاطه کرده یا خطا متوقف کنند. پرسپولیس نخستین موقعیت خطرناک خود در نیمه دوم را روی پاس عمقی عمری به علیپور در دقیقه ۶۰ خلق کرد اما مهاجم پرسپولیس در موقعیت آفساید بود تا گل او مردود شود. در ادامه تعویض‌های ‌هاشمیان در نیمه دوم بیشتر برای مالکیت توپ و حفظ نتیجه بود اما تازه نفس‌های این تیم نظیر براجعه و صادقی در اولین پا به توم شدن خود توانستند میلاد محمدی را صاحب موقعیت سانتر کنند تا آرال او توسط علی علیپور باعث بازشدن دوباره دروازه نوشی صوفیانی با ضربه سر شود و پرسپولیس با خیال راحت به سه امتیاز بازی برسد. پرسپولیس

با این برد، ۱۱ امتیازی شد تا موقتاً در رده چهارم قرار بگیرد.

اوسمار قرارداد امضا کرد

در شرایطی که انتظار می‌رفت جایگاه ‌هاشمیان به عنوان سرمربی با این برد مستحکم شود، ساعاتی پس از بازی پرسپولیس و ذوب‌آهن خبر توافق پرسپولیس با اوسمار برزیلی مخابره شد تا این مربی برزیلی برای دومین بار روی نیمکت پرسپولیس بنشیند. او سه فصل پیش به عنوان دستیار با سابقه سرمربیگری در دو باشگاه مطرح کورینتیانس و گوارانی به کادرفنی پرسپولیس اضافه شد و بدون سر و صدا به عنوان یک عضو کارش را پیش برد.

اوسمار تا زمان کناره‌گیری یحیی گل‌محمدی از پرسپولیس پس از شکست مقابل مس رفسنجان خبرسازی خاصی در پرسپولیس نداشت اما در اردوی نیم فصل سرخپوشان در دبی و در شرایطی که نام‌های مختلفی برای حضور در پرسپولیس مطرح بودند، رضا درویش او را به عنوان سرمربی انتخاب کرد و پای این انتخاب ایستاد و در نهایت پرسپولیس در فصلی دشوار در دقایق پایانی رقابت‌های لیگ قهرمانی این رقابت‌ها را به دست آورد. نکته مهم تیم اوسمار در نیم‌فصل، حضور سه بازیکن جدید (عبدالکریم حسن، عیسی آل‌کثیر و اوستون اورونوف) و درخشش فوق‌العاده این سه نفر، بهبود کیفی پرسپولیس و ایجاد تعادل در تیمی بود که نمایش‌های نیم‌فصل اولش به هیچ‌عنوان در حد یک قهرمان نبود اما در نهایت اوسمار با پایانی خوش تهران را ترک کرد و با وجود اصرار پرسپولیس به ادامه همکاری با در نظر گرفتن مسائل خانوادگی دیگر به ایران برنگشت و به تیم بوریرام تایلند پیوست. در آن زمان گفته می‌شد که تعلل درویش در عقد قرارداد با اوسمار پیش از ورود رسمی به کورس قهرمانی باعث این قطع همکاری بوده است. جالب اینکه با جدایی اوسمار، پرسپولیس دیگر قهرمانی را تجربه نکرد و در این مدت کوتاه آنها سه سرمربی مختلف را روی نیمکت خود دیده و با هزینه‌‌هایی کلان فقط یک هفته صدرنشین لیگ بودند.

مدیران پرسپولیس که پس از بازی خیبر تصمیم به برکناری‌ هاشمیان گرفتند، در این مدت با دو یا سه گزینه به گفت‌وگو نشستند اما از همان ابتدا اوسمار انتخاب اول آنها برای پست سرمربیگری پرسپولیس بود. قرارداد پرسپولیس و اوسمار ساعت ۲ بامداد شنبه به امضای طرفین رسید و تیم حقوقی سرمربی برزیلی با پاراف آن، سرمربی جدید سرخپوشان را مجاز به امضای الکترونیکی آن کرد. قراردادی به ارزش ۱.۴ میلیون دلار با ۲۰ درصد افزایش در سال دوم که رقمی عالی برای این مرد ایتالیایی‌الاصل به حساب می‌آید.

پس از قطعی شدن حضور اوسمار در پرسپولیس، پیمان حدادی، رئیس هیئت‌مدیره پرسپولیس در مورد زمان ورود اوسمار به ایران صحبت کرد. بنابر نقل قولی که از حدادی پخش شده، کار حضور سرمربی برزیلی در پرسپولیس تمام شده و او این هفته به تهران سفر خواهد کرد تا به این ترتیب دوران سرمربیگری وحید ‌هاشمیان پیش از هفته نهم به پایان برسد.

حضور‌هاشمیان در تمرین پرسپولیس

اما از سوی دیگر تمرین ریکاوری تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت 10:45 دیروز (شنبه) در مجموعه ورزشی شهید کاظمی تهران آغاز شد. در شرایطی که باشگاه پرسپولیس با «اوسمار لوس ویرا» به‌عنوان سرمربی جدید سرخپوشان قراردادی الکترونیکی به مدت 1+1 فصل امضا کرده بود، وحید‌ هاشمیان سرمربی فعلی پرسپولیس در تمرین ریکاوری حاضر شد و بر عملکرد شاگردانش نظارت کرد. پرسپولیس در هشت مسابقه با سرمربیگری‌ هاشمیان به میدان رفت و دو پیروزی، پنج تساوی و یک باخت را در این دیدارها تجربه کرد.