فدایی کربلا (حدیث دشت عشق)

شهید مدافع حرم حمیدرضا زمانی، همزمان با نخستین روز از ماه محرم و ایام شهادت سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در چهارم آبان سال 1393 در عملیات آزاد‌سازی شهر «جرف‌الصخر» که گلوگاه مهم در تأمین امنیت کربلا بود، شهید زمانی درحال خنثی‌‌سازی مین بود که در تله انفجاری افتاد. انفجار به حدی شدید بود که تمام پیکر پاک وی تکه‌تکه شد. از آنجایی که منطقه در تصرف دشمن بود، امکان عقب آوردن پیکر شهید در آن موقع میسر نشد. اما پس از عقب‌نشینی دشمن و بازپس گرفتن منطقه، تنها سر و دست شهید پیدا و برای تشییع و خاکسپاری به ایران آورده شد. شهید زمانی هنگام شهادت یک دختر سه‌ساله داشت و فرزند دومش هم 120 روز پس از شهادتش متولد شد. فرزندی که هیچ‌گاه پدر را ندید و مادرش به احترام همسر شهیدش، ‌نام حمیدرضا را روی پسرشان گذاشت. همسر شهید حمیدرضا زمانی، در مراسمی درباره ماجرای نامگذاری فرزندشان گفته بود: 4 ماه بعد وقتی قرار بود فرزندم به دنیا بیاید مادر شهید زمانی در خواب دیده بود که حمیدرضا با لباس نظامی وارد منزل شده بود، نوزادی که نورانی بوده را به او سپرده و گفته بود «فرزندم را به شما می‌سپارم مواظبش باشید» همین خواب باعث شد مادر شهید اصرار کنند که نام حمیدرضا را برای فرزندش انتخاب کنیم.