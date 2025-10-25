بازخوانی هزار و چهارصد سال شکوه تمدن اسلامی

کتاب «برگ‌های گمشده از تاریخ تمدن اسلامی» پژوهشی از سعید مستغاثی در حوزه تاریخ تمدن است؛ اثری که بر پایه اسناد و مدارک مستند و اغلب منابع مورخان معتبر غربی، تاریخ هزار و چهارصد ساله تمدن اسلامی را از زاویه‌ای تازه روایت می‌کند. نویسنده در این پژوهش، به واکاوی علمی، هنری و فرهنگی تمدنی می‌پردازد که قرن‌ها زیر سایه سانسور و تحریف جریان‌های صلیبی و صهیونی قرار داشته است. اثری که با نگاهی تحلیلی و مستند، بخشی از واقعیت‌های فراموش‌شده تاریخ اسلام را در گستره‌ای از شرق تا غرب عالم دنبال می‌کند.

مستغاثی که پیش‌تر مجموعه مستند «تمدن آسمانی» را در سی قسمت برای رسانه ملی ساخته بود، در این کتاب نیز با همان دغدغه به بررسی تاریخ و میراث علمی و فرهنگی مسلمانان پرداخته است. او در جریان نگارش این اثر، با بیش از یکصد استاد و کارشناس تاریخ تمدن گفت‌وگو کرده و ده‌ها منبع معتبر داخلی و خارجی را مورد استفاده قرار داده است. روایت او از تمدن اسلامی، از عصر پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) آغاز می‌شود و تا دوران معاصر امتداد می‌یابد؛ از غربی‌ترین مرزهای این تمدن در آندلس و اسپانیای امروز تا شرقی‌ترین گستره‌های آن در سرزمین‌های چین و هند. در این مسیر، مستغاثی به حوزه‌هایی توجه کرده که در منابع کلاسیک کمتر به آن‌ها پرداخته شده است؛ عرصه‌هایی چون پیشرفت‌های علمی، اکتشافات دانش، هنر و معماری، شیوه پوشش و زیست اجتماعی، رفتار، اخلاق و دیگر جنبه‌های سبک زندگی اسلامی.

«برگ‌های گمشده از تاریخ تمدن اسلامی» جلد شصت‌وپنجم از مجموعه «نیمه پنهان» است که توسط دفتر پژوهش‌های مؤسسه کیهان منتشر شده و با ضمیمه‌ای از کتاب‌شناسی تاریخ تمدن اسلامی و تصاویری کمتر دیده ‌شده همراه است. طراحی جلد اثر نیز توسط گروه هنری «گرا» با الهام از نقوش و آثار برجای‌ مانده از دوران شکوفایی تمدن اسلامی انجام گرفته است. این مجموعه تلاشی است برای بازخوانی و بازسازی روایت تاریخی تمدنی که بسیاری از اسناد و شواهد آن، بنا بر ادعای مؤلف، طی قرون متمادی در انبوه روایت‌های تحریف ‌شده مغرب‌زمین پنهان مانده‌اند.