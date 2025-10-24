جرم مضاعف!(گفت و شنود)
گفت: در نشست رئیس قوه قضائیه با دانشجویان در دانشگاه ایلام، بسیاری از دانشجویان خواستار محاکمه عاملان تحمیل برجام به نظام و ملت شده بودند.
گفتم: به نوشته سایت «اصلاحات نیوز» یکی از دانشجویان بیخبر از ماجرا نیز پشت تریبون رفته و در اعتراض به مطالبه دانشجویان انقلابی، خطاب به رئيس قوه قضائیه گفته است؛ آیا کسانی که بانیان قطعنامه و تحریمهایی بودهاند که هر ۱۶۰ روز یکبار علیه مردم وضع شده بود، نباید محاکمه شوند؟!
گفت: قطعنامه 1929 که به قطعنامه مادر تحریمها معروف است در خرداد ۱۳۸۹ و در حمایت از عاملان «فتنه آمریکایی- اسرائيلی ۸۸» علیه ایران تصویب شد و خانم کلینتون وزیر خارجه وقت آمریکا در پاسخ به خبرنگار واشنگتنپست از انگیزه صدور آن پرده برداشت و بانیان برجام هم که مدعی لغو تحریمها بودند، نه فقط تحریمها را لغو نکردند بلکه آنها را بیشتر از دو برابر هم کردند! کاش اصلاحاتچیها این اطلاعات را به آن دانشجو میدادند تا جرم بانیان برجام را دو برابر نکند!
گفتم: طرف میگفت؛ میخواستم برم بجنورد، اشتباهی بلیت بیرجند رو گرفتم! وقتی پیاده شدم، گفتند اینجا بروجرد است! بعد آدرس جیرفت رو بههم دادند. الان توی جلفا هستم!