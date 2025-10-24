سرویس سیاسی-

رئیس پیشین دایره تحقیقات و تحلیل مرکز اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی در گفت‌وگویی ضمن اذعان به شکست رژیم صهیونیستی در جنگ 12 روزه با ایران، از ضدانقلاب خارج‌نشین و همچنین خیال‌پردازی درباره براندازی در ایران ابراز ناامیدی کرد.

سرگرد دنی (دنیس) سیترینوویچ، رئیس پیشین دایره تحقیقات و تحلیل مرکز اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی که هم اکنون به عنوان پژوهشگر ارشد در مؤسسه صهیونیستی آبا اِمان مشغول به کار است در گفت‌وگویی با شبکه ضد انقلاب بی‌بی‎سی فارسی ارگان رسانه‌ای دولتی انگلستان ضمن اعتراف به شکست برآوردهای رژیم اسرائیل در جنگ 12 روزه، از ناتوانی ضدانقلاب و همچنین خیال‌پردازی‌ها درباره براندازی در ایران سخن گفت.

سیترینوویچ در این زمینه اظهار داشت: باید واقع‌بین باشیم، اما متأسفانه در اسرائیل هیچ‌کس واقع‌بین نیست. در جنگ ۱۲ روزه تصور می‌کردیم تنها با بمباران هوائی می‌توان حکومت ایران را تغییر داد، اما نتیجه برعکس شد؛ ایران از همان جنگ برای تقویت موقعیت خود بهره برد.

این مقام امنیتی سابق رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: مشکل اصلی این است که در ایران اپوزیسیون واقعی وجود ندارد و اپوزیسیون خارج‌نشین هم توان انجام کاری را ندارد. سیترینوویچ در ادامه گفت: رضا پهلوی را شخصیتی نمی‌دانم که بتواند به ایران بازگردد و کنترل اوضاع را در دست بگیرد.

رئیس پیشین تحقیقات و تحلیل مرکز اطلاعات ارتش اسرائیل همچنین اذعان داشت: جنگ ۱۲ روزه نشان داد که ما از بیرون قادر به تغییر حکومت در ایران نیستیم.

ادعای مؤسسه صهیونیستی:

۹۵۰ موشک ایرانی

به اسرائیل اصابت کرد

در همین راستا‌، بر اساس داده‌های ادعایی مؤسسه مطالعات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، در دوسال اخیر و در طی جنگ‌های متمادی رژیم صهیونیستی در دو سال گذشته، تاکنون یک هزار و ۹۸۶ اسرائیلی کشته شده‌اند که از این میان ۹۱۹ نفر نظامی بوده‌اند.

بیشترین تلفات در جبهه غزه ثبت شده و شمار کشته‌شدگان این جبهه، یک هزار و ۷۲۴ نفر اعلام شده است. همچنین ۲۵۵ اسرائیلی اسیر شدند که از میان آن‌ها ۱۳ جسد همچنان در غزه باقی مانده است.

به گزارش ایرنا از خبرگزاری فلسطینی صفا، طبق این گزارش مؤسسه مطالعات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، شمار مجروحان صهیونیست در جنگ به ۳۰ هزار و ۱۳۵ نفر رسیده است. افزون بر این، حدود ۱۶۴ هزار و ۵۰۰ اسرائیلی مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند که

۷۴ هزار و ۶۰۰ نفر از آنان در مناطق اطراف نوار غزه سکونت داشتند.

این مؤسسه تأکید کرد تاکنون

۵۱ پهپاد از نوار غزه به سمت اسرائیل پرتاب شده و ارتش در طول جنگ ۳۰۰ هزار نیروی ذخیره را - عمدتا برای جبهه غزه - فراخوانده است. همچنین مجموع شلیک‌های ثبت‌شده علیه اسرائیل ۳۷ هزار و۵۰۰ موشک و راکت بوده که بیش از ۱۰ هزار

و ۲۰۰ فروند آن از غزه شلیک شده‌اند.

در جبهه کرانه باختری و قدس، در طول جنگ ۷۶ اسرائیلی کشته و ۵۶۵ نفر زخمی شده‌اند. از میان کشته‌شدگان، ۳۲ نفر نظامی بودند. طبق گزارش، ارتش اشغالگر برای نخستین بار از زمان انتفاضه الاقصی، ۱۲۹ حمله هوائی در این مناطق و عمدتا در شمال کرانه باختری انجام داده و سه اردوگاه در جنین و طولکرم را تخلیه یا تقریبا نابود کرده است.

علاوه‌ بر این، ارتش رژیم صهیونیستی ۱۵ هزار و ۴۵۶ مورد بازداشت انجام داده است. در مجموع، ۱۰ هزار و ۴۹۶ عملیات در

کرانه باختری اجرا شده که ۶ هزار و ۵۳۹ مورد پرتاب سنگ و یک هزار و ۲۱۵ مورد پرتاب بمب آتش‌زا شامل می‌شود. در جبهه ایران، طبق گزارش ادعایی مؤسسه مذکور، در جریان درگیری‌های کوتاه‌مدت ماه ژوئن سال جاری، ۳۳ اسرائیلی در نتیجه اصابت ۹۵۰ موشک ایرانی کشته شده

و سه هزار و ۵۵۰ نفر نیز زخمی شدند.

در جبهه لبنان نیز، حملات موشکی و پهپادی حزب‌الله به کشته ‌شدن ۱۳۲ اسرائیلی منجر شده است. در این جبهه ۱۷ هزار و ۳۰۰ موشک و ۵۹۳ پهپاد به سمت اهداف اسرائیلی شلیک شده و ۶۸ هزار و ۵۰۰ اسرائیلی از شهرهای شمالی آواره شده‌اند.

در ارتباط با جبهه یمن، این مؤسسه اعلام کرد حملات موشکی و پهپادی نیروهای یمنی باعث کشته ‌شدن دست‌کم یک اسرائیلی و زخمی ‌شدن بیش از ۱۰۰ نفر شده است. از مجموع ۵۰۰ موشک و پهپاد شلیک‌شده از یمن، حدود ۷۰ موشک و ده‌ها پهپاد به اهداف داخل اسرائیل اصابت کرده‌اند. بر اساس این گزارش، بندر ایلات در اثر این حملات ۸۰ درصد از کارایی خود را از دست داده و ارتش اسرائیل در پاسخ، ۱۹ دور حمله به یمن انجام داده که طی آن ۹۰ هدف مورد اصابت قرار گرفته است.