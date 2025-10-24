فارسی | العربي | English
ایروانی:آمریکا سرمنشأ واقعی بی‌ثباتی در منطقه است

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نشست شورای امنیت با بیان اینکه حضور نظامی غیرقانونی و اقدامات بی‌ثبات‌‌کننده آمریکا موجب تشدید منازعات و بی‌ثباتی در منطقه شده، گفت: سرمنشأ واقعی بی‌ثباتی منطقه‌ای یعنی آمریکا و حمایت بی‌قیدوشرط آن از اسرائیل به عنوان نیروی نیابتی‌اش زمینه‌ساز تداوم تجاوزات، جنایات و اشغالگری این رژیم شده است.
امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، شامگاه پنجشنبه اول آبان‌ماه در نشست شورای امنیت با موضوع «وضعیت در خاومیانه: مسئله فلسطین» سخنرانی کرد.
ایروانی افزود: مردم غزه به مدت دو سال در معرض جنگی بی‌سابقه و همه‌جانبه با ماهیتی نسل‌برانداز از سوی این رژیم قرار داشته‌اند. در این مدت، رژیم صهیونیستی به بمباران‌های سازمان‌یافته، کور و نامتناسب علیه مردم بی‌گناه مبادرت ورزیده است. بیش از ۶۸ هزار فلسطینی بی‌گناه به شهادت رسیده‌اند، هزاران تن مفقودند و بیش از ۲۰ هزار کودک جان خود را از دست داده‌اند. تجاوزها و اعمال مجرمانه رژیم صهیونیستی محدود به غزه نیست. جمهوری اسلامی ایران نیز به‌طور مستقیم هدف تجاوزات رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. 
به گزارش فارس، ایروانی افزود: ایران همواره آمادگی خود را برای گفت‌وگوی عادلانه و واقعی نشان داده است. افزون بر این، روایت نادرستِ «نیروهای نیابتی ایران» صرفاً تلاشی عامدانه برای منحرف‌کردن توجهات از سرمنشأ واقعی بی‌ثباتی منطقه‌ای یعنی ایالات متحده و حمایت بی‌قیدوشرط آن از نیروی نیابتی‌اش در منطقه، یعنی رژیم صهیونیستی است که زمینه‌ساز تداوم تجاوزات، جنایات و اشغالگری آن شده است. آمریکا با کارشکنی‌های مکرر در اجرای مأموریت منشور شورای امنیت، خود را در این جنایات شریک ساخته و مسئولیت مستقیم حقوقی و اخلاقی در قبال استمرار آنها برعهده ‌دارد.

