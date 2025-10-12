بقایی، پاکستان و افغانستان را به گفتوگو و خویشتنداری دعوت کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با ابراز نگرانی از تحولات اخیر بین پاکستان و افغانستان، خواستار خویشتنداری و شروع فوری گفتوگو بین طرفین با هدف کاهش تنش و حل و فصل اختلافات از طریق دیپلماسی شد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه ۲۰ مهرماه با ابراز نگرانی از تحولات چند روز گذشته بین پاکستان و افغانستان، ضرورت احترام متقابل نسبت به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی هر دو کشور را خاطرنشان کرد و خواستار خویشتنداری و شروع فوری گفتوگو بین طرفین با هدف کاهش تنش و حل و فصل اختلافات از طریق دیپلماسی شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران اهمیت اساسی برای حفظ صلح و ثبات در محیط پیرامونی قائل بوده و آماده هرگونه مساعدت برای کاهش تنش بین دو کشور همسایه و مسلمان است.
ایران، حملات اسرائیل
به لبنان را محکوم کرد
بقایی همچنین، تجاوزهای نظامی مکرر رژیم صهیونیستی به لبنان و نقض مداوم حاکمیت و تمامیت سرزمینی این کشور، بهویژه حمله پهپادی روز شنبه در روستای المصیلح و هدف قرار دادن ماشینآلات و تجهیزات مورد استفاده در آواربرداری و بازسازی مناطق مسکونی آسیبدیده در جریان حملات قبلی این رژیم را بهشدت محکوم کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه نقضهای مستمر توافق آتشبس از سوی رژیم صهیونیستی و تعرض نظامی به تمامیت سرزمینی و حاکمیت لبنان را نقض آشکار منشور ملل متحد و حقوق بینالملل دانست و با انتقاد از بیعملی آمریکا و فرانسه به عنوان ضامنان آتشبس، خواستار اقدام جدی جامعه جهانی جهت مهار قانونشکنی و جنگافروزی رژیم اشغالگر علیه لبنان و دیگر کشورهای منطقه
شد.