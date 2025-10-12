فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۰۰۸۵
تاریخ انتشار : ۲۰ مهر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۴
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

رقابت ۱۵ کاندیدا برای ریاست فدراسیون بدنسازی

فهرست نهائی نامزدهای تأیید صلاحیت شده برای حضور در انتخابات فدراسیون بدنسازی مشخص شد.
انتخابات ریاست فدراسیون بدنسازی شنبه هفته آینده با حضور ۱۵ کاندیدای تایید صلاحیت شده برگزار می‌شود. احدالله وردی‌خان وزیری، حسین اخلاقی، آیت ارجمند، سعید آمده، محمد پورکیانی، مجید تلخابی، کاوه درودی، رضا سلطان‌نژاد، حسین شیروانی، پژمان فزونخواه، محرم عبدی‌پور، منصور عبدی، مجتبی ملکی، علی نیک‌رزم و سید محمدصادق‌هاشمی به عنوان داوطلبان نهائی ریاست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام معرفی شدند. نام عبدالمهدی نصیرزاده رئیس سابق فدراسیون بدنسازی در بین ۱۵ کاندیدای فوق دیده نمی‌شود.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

آقای ناطق‌ نوری از شما بعید بود!(نکته)

نیش پشه!(گفت و شنود)

اخبار ویژه

تسخیر سفارت اشتباه نبود  حمایت از بانیان فتنه 88 اشتباه بود

فرسایش اسرائیلیات در ماراتن استقامت(یادداشت روز)

مرحوم کاسبی: با افتخار می‌گویم که حزب‌اللهی هستم

اخذ غرامت با طنین مرگ بر آمریکا!(مقاله وارده)

تحریم‌ها جا ماندند صادرات نفت ایران در اوج

مـا از آنِ خداییـم

سخنرانی نعیم قاسم در میان نسل جدید حزب‌الله: «شما در مسیر ولایت امام خامنه‌ای هستید»