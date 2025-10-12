رقابت ۱۵ کاندیدا برای ریاست فدراسیون بدنسازی

فهرست نهائی نامزدهای تأیید صلاحیت شده برای حضور در انتخابات فدراسیون بدنسازی مشخص شد.

انتخابات ریاست فدراسیون بدنسازی شنبه هفته آینده با حضور ۱۵ کاندیدای تایید صلاحیت شده برگزار می‌شود. احدالله وردی‌خان وزیری، حسین اخلاقی، آیت ارجمند، سعید آمده، محمد پورکیانی، مجید تلخابی، کاوه درودی، رضا سلطان‌نژاد، حسین شیروانی، پژمان فزونخواه، محرم عبدی‌پور، منصور عبدی، مجتبی ملکی، علی نیک‌رزم و سید محمدصادق‌هاشمی به عنوان داوطلبان نهائی ریاست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام معرفی شدند. نام عبدالمهدی نصیرزاده رئیس سابق فدراسیون بدنسازی در بین ۱۵ کاندیدای فوق دیده نمی‌شود.