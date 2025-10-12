سرویس ورزشی-

با پشتوانه‌سازی صورت گرفته و حضور جوانان

با انگیزه؛ بیش از گذشته می‌توان به آینده وزنه‌برداری امیدوار بود.

نودمین دوره رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان، با حضور بیش از 410 ورزشکار از 87 کشور دنیا به میزبانی شهر «فورده» در کشور نروژ برگزار شد و ایران در بخش تیمی با کسب 387.8 امتیاز بالاتر از سایر کشورها قرار گرفت و برای دومین بار قهرمان شد. بهداد سلیمی تیمی را در این دوره در اختیار داشت که با میانگین سنی 22 سال و 2 ماه به روی تخته رفت. کاروان ایران با ترکیب عبدالله بیرانوند، ایلیا صالحی‌پور، علیرضا نصیری، علی عالی‌پور، علیرضا معینی، آیت شریفی، ابوالفضل زارع و علی داوودی به نرژو اعزام شد. در بین این نفرات ابوالفضل زارع با 19 سال و 15 روز جوان‌ترین و علی داوودی با 26 سال و 6 ماه و 9 روز باتجربه‌ترین ورزشکار کشورمان بودند.

در این دوره از مسابقات نمایندگان ایران موفق به کسب یک طلا، 4 نقره و یک برنز شدند و وزنه‌برداری از کشورمان طلای مجموع را به‌دست نیاورد. علیرضا معینی و علیرضا نصیری بودند تا نزدیکی طلای مجموع پیش رفتند، اما به نقره بسنده کردند. عملکرد نمایندگان ایران در این دوره از رقابت‌ها به شرح زیر است:

*عبدالله بیرانوند در دسته 79 کیلوگرم نهم شد.

* ایلیا صالحی‌پور در دسته 88 کیلوگرم در رده ششم ایستاد.

*علیرضا معینی در دسته 94 کیلوگرم با یک طلا و یک نقره، نایب قهرمان جهان شد.

* علی عالی‌پور در دسته 94 کیلوگرم با یک نقره، در رده چهارم قرار گرفت.

* علیرضا نصیری در دسته 110 کیلوگرم با دو نقره، نایب قهرمان شد.

* ابوالفضل زارع در دسته 110 کیلوگرم در رده دوازدهم ایستاد.

* علی داوودی در دسته 110+ کیلوگرم، با یک برنز، اوت کرد.

* آیت شریفی در دسته 110+ کیلوگرم وزنه نزد.

ایران، دومین تیم رکوردشکن

در جریان مسابقات جهانی وزنه‌برداری، 23 رکورد جهانی در بخش مردان شکسته شد که در این میان 3 رکورد هم به نام نمایندگان کشورمان به ثبت رسید تا ایران پس از چین که 5 رکوردشکنی داشت، دومین تیم رکوردشکن لقب بگیرد. علیرضا معینی با مهار وزنه 182 کیلوگرم رکورد یک‌ضرب دسته 94 کیلوگرم جهان را شکست و علیرضا نصیری با مهار وزنه 231 کیلوگرم در دوضرب و رسیدن به حد نصاب مجموع 415 کیلوگرم، رکوردهای دوضرب و مجموع رده سنی جوانان دسته 110 کیلوگرم جهان را ارتقا داد.

در میان ورزشکاران شرکت‌کننده، علیرضا معینی بهترین نماینده کشورمان بود و با کسب 958 امتیاز، در رده چهاردهم ایستاد. ضمن اینکه عالی‌پور در رده 18، نصیری در رده 23 و بیرانوند در رده 38 قرار گرفتند. در مسابقات بخش مردان، ایران بیشترین امتیاز را کسب کرد. تیم کشورمان که یکی از بیشترین نمایندگان را در این دوره داشت، 387.8 امتیاز به‌دست آورد و در بین 70 کشور شرکت‌کننده قهرمان شد.

نگاهی دیگر به عملکرد تیمی و مدالی ایران

البته تیم کشورمان با وجود صدرنشینی در جدول امتیازی، در جدول مدالی جایگاه خوبی نداشت و به مقام دهم رسید؛ آن هم بدون کسب طلای مجموع. بر اساس اعلام خبرگزاری تسنیم حضور 8 نفر در یک تیم، شرایط خوبی را برای قهرمانی در بخش تیمی مهیا می‌کند و این اتفاقی بود که برای تیم کشورمان رخ داد. با این وجود شاید عملکردی که انتظار می‌رفت، رقم نخورد. در این دوره از مسابقات شاهد پوست اندازی برخی کشورهای مدعی یا حضور آنها با تعداد نفرات کم بودیم. نمونه این مسئله اعزام فقط 2 وزنه‌بردار ازبکستانی و حضور چهره‌های جدید در تیم چین بود. البته که ایران نیز با نفراتی جوان راهی مسابقات شد و چهره‌هایی همچون نصیری، صالحی‌پور، زارع که زیر 20 سال بودند، می‌توانند آینده وزنه‌برداری را رقم بزنند. همچنین باید به عالی‌پور 21 ساله، بیرانوند 22 ساله، معینی 23 ساله، شریفی 24 ساله و در نهایت داوودی 26 ساله اشاره کرد که در صورت انجام تمرینات علمی و صحیح، پشت سر گذاشتن یک روند مطلوب و...، قادر به کسب عناوین بیشتر در رویدادهای آینده خواهند بود.

قهرمانی تیمی ایران که برای دومین بار رقم خورد نتیجه‌ای قابل اعتنا و مورد توجه است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت، با این حال نکته مهم این است که در بازی‌های آسیایی و المپیک، قهرمانی تیمی وجود ندارد. آنچه در این‌گونه رویدادها اهمیت دارد، مدال مجموع است که هیچ کدام از ورزشکاران ایران به طلای مجموع نرسیدند. این مسئله باید مورد توجه مسئولان فدراسیون وزنه‌برداری قرار بگیرد چرا که مدال مجموع در رتبه کاروان ایران تاثیرگذار است. ایران در این رقابت‌ها 2 نقره مجموع به‌دست آورد که یکی از آنها، فاصله زیادی با طلا داشت.

به فکر ناگویا و لس‌آنجلس باشید

چین، کره شمالی، ازبکستان، کلمبیا، ارمنستان، بحرین همگی در دو رویداد مهم بازی‌های آسیایی 2026 و المپیک 2028 از رقبای اصلی محسوب می‌شوند و اگر از حالا فکری به حال آنها نشود، می‌توانند طلاها را از چنگ ایران بیرون بیاورند. فدراسیون و کادر فنی تیم ملی می‌توانند با فراهم کردن شرایط بهتر، انجام تمرینات مناسب و... مسیر پیش‌رو را هموارتر کنند؛ وزنه‌بردارانی که در صورت مراقبت از آنها، هر کدام می‌توانند تا چند سال برای ایران بدرخشند. با پشتوانه‌سازی صورت گرفته و حضور جوانان با انگیزه می‌توان به آینده امیدوار بود با این حال باید هشدار مهم در مورد بحث مدال‌آوری نیز جدی گرفته شود.