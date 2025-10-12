اهمیت گرهگشایی از کار مردم (حدیث دشت عشق)
غواص شهید رضا پورحجت، سال ۱۳۴۴ در دزفول دیده به جهان گشود و چهارم دی سال ۱۳۶۴ در ۲۰ سالگی در عملیات کربلای ۴ به شهادت رسید.
شهید رضا پورحجت در وصیتنامهاش نوشت: «...شهادت را آنزمان شیرینتر احساس خواهم نمود که تمامی گناهانم را خداوند ببخشد و پیروزی اسلام بر کفر جهانی تمام شده جلوه نماید و کفر و قابیلیان قرن بیستم به لجنزار تاریخ فرستاده شوند. ای برادران سعادت آخرت و زندگی جاوید را که وعده خدای متعال است بر سعادت زودگذر و دنیای مادی نفروشید که غیر از این به همان خدای قادر و متعال ضرر نمودهاید، این را برادران و خواهران بدانید و وقتی که باورمان بشود که مرگ آغاز زندگیمان است دیگر از هیچ قدرت شیطانی نمیترسیم و از هیچکس جز مخالفت با گفتههای خدا هراس نداشته باشید. ای مردم از حوادث گذشته و اوضاع و احوال دیگران عبرت بگیرید و به کارهای نیک گرایش پیدا کنید. از دشواریها باکی نداشته باشید طومار ظلم درهم میپیچد، حق به حقدار میرسد و زورمندان به ناتوانان حملهور نخواهند شد. ای کسانی که احساس مسئولیت میکنید سعی نمایید از امام امت تبعیت کنید و بدانید که نیازهای مردم که به شما مراجعه میکنند خودش از جمله نعمتهای خداوند به شما است. از مراجعه مردم به خودتان اظهار ملامت و دلسردی نکنید و در حدود توانایی خود از کارگشایی شانه خالی نکنید، در غیر اینصورت چهبسا نعمتهای شما به بدبختی تبدیل شود و اگر فرصتها از دست شما برود دیگر پشیمانی سودی ندارد.»