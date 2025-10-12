فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۰۰۸۲
تاریخ انتشار : ۲۰ مهر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۴
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
یادی از شهید رضا پورحجت

اهمیت گره‌گشایی از کار مردم (حدیث دشت عشق)

غواص شهید رضا پورحجت، سال ۱۳۴۴ در دزفول دیده به جهان گشود و چهارم دی سال ۱۳۶۴ در ۲۰ سالگی در عملیات کربلای ۴ به شهادت رسید.
شهید رضا پورحجت در وصیت‌نامه‌اش نوشت: «...شهادت را آن‌زمان شیرین‌تر احساس خواهم نمود که تمامی گناهانم را خداوند ببخشد و پیروزی اسلام بر کفر جهانی تمام شده جلوه نماید و کفر و قابیلیان قرن بیستم به لجنزار تاریخ فرستاده شوند. ای برادران سعادت آخرت و زندگی جاوید را که وعده خدای متعال است بر سعادت زودگذر و دنیای مادی نفروشید که غیر از این به همان خدای قادر و متعال ضرر نموده‌اید، این را برادران و خواهران بدانید و وقتی که باورمان بشود که مرگ آغاز زندگی‌مان است دیگر از هیچ قدرت شیطانی نمی‌ترسیم و از هیچ‌کس جز مخالفت با گفته‌های خدا هراس نداشته باشید. ای مردم از حوادث گذشته و اوضاع و احوال دیگران عبرت بگیرید و به کارهای نیک گرایش پیدا کنید. از دشواری‌ها باکی نداشته باشید طومار ظلم درهم می‌پیچد، حق به حق‌دار می‌رسد و زورمندان به ناتوانان حمله‌ور نخواهند شد. ای کسانی که احساس مسئولیت می‌کنید سعی نمایید از امام امت تبعیت کنید و بدانید که نیازهای مردم که به شما مراجعه می‌کنند خودش از جمله نعمت‌های خداوند به شما است. از مراجعه مردم به خودتان اظهار ملامت و دلسردی نکنید و در حدود توانایی خود از کارگشایی شانه خالی نکنید، در غیر این‌صورت چه‌بسا نعمت‌های شما به بدبختی تبدیل شود و اگر فرصت‌ها از دست شما برود دیگر پشیمانی سودی ندارد.»

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

آقای ناطق‌ نوری از شما بعید بود!(نکته)

نیش پشه!(گفت و شنود)

اخبار ویژه

تسخیر سفارت اشتباه نبود  حمایت از بانیان فتنه 88 اشتباه بود

فرسایش اسرائیلیات در ماراتن استقامت(یادداشت روز)

مرحوم کاسبی: با افتخار می‌گویم که حزب‌اللهی هستم

اخذ غرامت با طنین مرگ بر آمریکا!(مقاله وارده)

تحریم‌ها جا ماندند صادرات نفت ایران در اوج

مـا از آنِ خداییـم

سخنرانی نعیم قاسم در میان نسل جدید حزب‌الله: «شما در مسیر ولایت امام خامنه‌ای هستید»