تاریخ انتشار : ۲۰ مهر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۴
سرویس کیهان » اخبار
رئیس شورای شهر تهران:

فروش اضافه طبقات نداریم؛ صحبت‌ها درباره تراکم‌فروشی اشتباه است

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: هیچ‌جا فروش اضافه طبقات نداریم و هرکسی هم در مورد تراکم‌فروشی صحبت می‌کند، اشتباه می‌کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی چمران در حاشیه جلسه شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: هیچ‌جا فروش اضافه طبقات نداریم و هرکسی هم در مورد تراکم‌فروشی صحبت می‌کند، اشتباه می‌کند. هیچ‌کدام از شهرداران هم اجازه ندارند خلاف مصوبه کمیسیون ماده پنج، تراکم بدهند و اگر چنین باشد به مراجع قضائی معرفی خواهند شد.
وی همچنین افزود: تراموا خریداری نشده است و مواردی که آزمایش شد، به دلیل نامناسب بودن، مشخص نیست به‌کار گرفته شود؛ بنده موافق استفاده از آنها نیستم.

