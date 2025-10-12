رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: هیچ‌جا فروش اضافه طبقات نداریم و هرکسی هم در مورد تراکم‌فروشی صحبت می‌کند، اشتباه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی چمران در حاشیه جلسه شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: هیچ‌جا فروش اضافه طبقات نداریم و هرکسی هم در مورد تراکم‌فروشی صحبت می‌کند، اشتباه می‌کند. هیچ‌کدام از شهرداران هم اجازه ندارند خلاف مصوبه کمیسیون ماده پنج، تراکم بدهند و اگر چنین باشد به مراجع قضائی معرفی خواهند شد.

وی همچنین افزود: تراموا خریداری نشده است و مواردی که آزمایش شد، به دلیل نامناسب بودن، مشخص نیست به‌کار گرفته شود؛ بنده موافق استفاده از آنها نیستم.