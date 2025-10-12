برای مجری سابق صداوسیما و مدیرمسئول یک رسانه پرونده قضائی تشکیل شد

با انتشار یک ادعای عجیب در فضای مجازی از سوی یک رسانه که با حواشی زیادی همراه شده است، دادستانی تهران، مدیرمسئول رسانه منتشر‌کننده ادعا در مورد انتخابات ۱۴۰۰ و فرد مدعی را به دادسرا احضار کرد.

به گزارش خبرگزاری میزان‌، انتشار یک مصاحبه در فضای مجازی تشکیل پرونده برای رسانه منتشر‌کننده ادعا را به همراه داشت. در این مصاحبه که روی خروجی رسانه مورد اشاره رفته و احضار مدیرمسئول رسانه را به همراه داشته است، فردی ادعایی در مورد انتخابات سال ۱۴۰۰ مطرح می‌کند. رسانه منتشر‌کننده این مصاحبه پیش‌تر هم در مقاطع مختلف با انتشار اخبار کذب، فضای خبری را تحت تاثیر قرار داده بوده است که در مورد آنها هم برخورد قضائی صورت گرفته است. با احضار مدیرمسئول این رسانه به دادسرا، وی در مورد مصاحبه منتشرشده پاسخگوی مرجع قضائی خواهد بود. همچنین با تشکیل پرونده قضائی برای مجری سابق صداوسیما که در این برنامه ادعای موصوف را مطرح کرده است، وی باید به دادستانی تهران مراجعه کند.