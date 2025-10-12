سرویس اجتماعی- مهدی برازنده:

معاون بهداشت وزیر بهداشت، با بیان برخی دستاوردهای هسته‌ای ایران در حوزه سلامت، از خودکفایی در رادیوداروها و تولید صدها داروی دیگر با بهره‌گیری از صنایع هسته‌ای اشاره کرد.

به گزارش کیهان، صنعت هسته‌ای امروز یکی از کلیدی‌ترین صنایع موردنیاز برای پیشرفت در حوزه‌های مختلف است که ارزش و اهمیت آن برای کشورهای دنیا شناخته شده است.

کشور ما نیز با تلاش دانشمندان و جوانان توانمند خود هم‌اکنون جزو کشورهای پیشرو دنیا در بهره‌گیری از مزایای پرشمار صنعت هسته‌ای است که ضمن پایبندی به تمام قواعد بین‌المللی برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی و توان هسته‌ای، و با وجود تهدیدات و بهانه‌تراشی‌های مغرضانه کشورهای قلدر مثل آمریکا توانسته است به دستاوردهای مفیدی در حوزه‌های مختلف هسته‌ای همچون کشاورزی، تولید برق، پزشکی و صنایع و شاخه‌های مختلف نائل شود.

ازجمله دستاوردها و فواید شاخص صنعت هسته‌ای در کشورمان را می‌توان در حوزه سلامت شاهد باشیم که در حوزه تشخیص و درمان مانند تصویربرداری هسته‌ای و تولید و به‌کارگیری رادیوداروها در درمان سرطان و... آن را به کار می‌بریم. برای بررسی جدیدترین آورده‌های صنعت هسته‌ای در حوزه سلامت و پزشکی در ایران، با دکتر «علیرضا رئیسی»، معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت‌وگو کرده‌ایم.

مقابله با پشه‌های ناقل

جدیدترین دستاورد پزشکی هسته‌ای

معاون بهداشت وزیر بهداشت در گفت‌وگو با کیهان درباره فواید صنعت هسته‌ای در حوزه بهداشت و سلامت، با ذکر نمونه‌ای از جدیدترین و ملموس‌ترین فایده این فناوری در عرصه بهداشت و درمان کشورمان اظهار داشت: در حال حاضر یکی از چالش‌های مهم منطقه و حتی آینده جهان، موضوع پشه آئدس و بیماری‌های مرتبط با آن مانند تب دانگ و چیکونگونیا است. ویروس چیکونگونیا یکی از ویروس‌های بسیار خطرناک محسوب می‌شود که از طریق همین پشه منتقل می‌گردد. امروزه دنیا به این نتیجه رسیده که یکی از مؤثرترین راه‌حل‌ها برای مقابله با این مشکل، استفاده از فناوری‌های نوین است؛ فناوری‌هایی که اتفاقاً بخشی از آنها از دانش و فناوری هسته‌ای بهره می‌برند. در حال حاضر ما طرح مشترکی با سازمان انرژی اتمی و دیگر مجموعه‌های علمی کشور داریم که هدف آن عقیم‌سازی پشه‌های ناقل بیماری به واسطه فناوری هسته‌ای است تا در نهایت، نسل آنها از بین برود.

علیرضا رئیسی ادامه داد: این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا این نوع پشه‌ها در برابر سموم شیمیایی مقاوم‌اند و مبارزه سنتی با آنها هزینه‌های سنگینی بر جامعه تحمیل می‌کند. در برخی اسناد بین‌المللی نیز اشاره شده که در گذشته، ایالات متحده آمریکا یک‌بار از این نوع ویروس‌ها به‌صورت بیولوژیک علیه بعضی کشورها استفاده کرده است تا از طریق ابتلای افراد و زمین‌گیر کردن نیروهای نظامی، اهداف نظامی خود را پیش ببرد. بنابراین منشأ این ویروس آمریکایی است. بنابراین فقط یکی از اقداماتی که اکنون در کشور ما در حال انجام است که بسیار ارزشمند بوده و ماحصل تلاش علمی است، همکاری‌های فعلی ما با سازمان انرژی اتمی در زمینه ریشه‌کنی این پشه‌ها با فناوری‌های نوین است که ان‌شاءالله به‌زودی به نتایج بسیار خوبی منجر خواهد شد.

خودکفایی کامل ایران در تولید

و به‌کارگیری رادیوداروها

رئیسی در ادامه تشریح فواید صنعت هسته‌ای در حوزه سلامت گفت: نکته بعدی، موضوع رادیوداروهاست. خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران امروز از نظر تولید و به‌کارگیری رادیوداروها به خودکفایی کامل رسیده است. در حوزه تصویربرداری پزشکی، ما اکنون یکی از کشورهایی هستیم که هیچ کمبودی در این زمینه ندارد و روزانه صدها و بلکه هزاران مورد تصویربرداری با استفاده از فناوری هسته‌ای انجام می‌شود.

وی با اشاره به فواید انرژی هسته‌ای در حوزه درمان افزود: در حوزه درمان نیز استفاده از یُد رادیواکتیو و دیگر رادیوداروها در حال گسترش است و صدها دارو در مراحل تحقیقاتی و تولید قرار دارند. اگر به مرکز تحقیقات سازمان انرژی اتمی مراجعه کنید، مشاهده خواهید کرد که دانشمندان ایرانی مشغول کار بر روی صدها داروی جدید هستند که برخی از آنها به مرحله تولید نزدیک شده‌اند.

ترور دانشمندان هسته‌ای

ماهیت ضد علم دشمن را نشان داد

معاون بهداشت وزیر بهداشت در ادامه با اشاره به شهادت یکی از دانشمندان هسته‌ای به دست رژیم صهیونیستی گفت: شهید دکتر «امیرحسین فقهی»، یکی از دانشمندان برجسته کشورمان در حوزه رادیوداروها که نابغه‌ای کم‌نظیر در این زمینه بود و در جنگ 12روزه هدف حمله دشمن صهیونیستی قرار گرفت. ایشان انسانی وارسته و دانشمندی جوان بود که صرفاً در حوزه علمی و حوزه سرطان فعالیت می‌کرد و هیچ ارتباطی با موضوعات نظامی یا سیاسی نداشت. کار او صرفاً برای درمان بیماران سرطانی و ارتقای سلامت مردم بود. اما دشمنان ما که اساساً با علم و پیشرفت علمی ایران مخالف‌اند، چنین اقدام ناجوانمردانه‌ای انجام دادند و ماهیت ضدعلم خود را بار دیگر نشان دادند. در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی از جمله دانشگاه شهید بهشتی چندین دانشمند ما به شهادت رسیده‌اند که گواه دیگری بر این موضوع است.

رئیسی تاکید کرد: تاکنون فناوری هسته‌ای در ایران فقط در مسیر درمان و کاربردهای صلح‌آمیز به کار رفته است. ما هیچ‌گاه از این فناوری برای مقاصد غیرانسانی استفاده نکرده‌ایم، برخلاف دشمنان‌مان که از آن در جنگ‌ها بهره برده‌اند.

آینده فناوری هسته‌ای ایران در حوزه سلامت

بسیار روشن است

وی ادامه داد: در مجموع، باید گفت که آینده فناوری هسته‌ای در حوزه سلامت در ایران بسیار روشن است. همچنین در جهان نیز این فناوری روند رو به جلو دارد. این فناوری موجب شده است تشخیص و درمان سرطان‌ها دقیق‌تر و مؤثرتر شود و مسیر پزشکی نوین را تغییر دهد.

معاون بهداشت وزیر بهداشت افزود: از سوی دیگر، ما در کشور با چالش‌هایی نظیر ناترازی انرژی و نیاز روزافزون به برق روبه‌رو هستیم. نمی‌توانیم تا ابد متکی به سوخت‌های فسیلی مانند نفت و گاز باشیم، بنابراین، باید از هم‌اکنون به فکر تولید پایدار انرژی از منابع جدید از جمله انرژی هسته‌ای باشیم.

رئیسی در پایان گفت: از ابتدا نیز در تمام سیاست‌گذاری‌ها، فتاوا و اسناد بالادستی کشور تأکید شده که هدف جمهوری اسلامی ایران از توسعه فناوری هسته‌ای، صرفاً تولید انرژی، گسترش رادیوداروها و کاربردهای صلح‌آمیز آن است. ما این مسیر را با قدرت ادامه خواهیم داد، چرا که آینده کشور و سلامت مردم در گرو پیشرفت در این حوزه است.