700 درس خارج در قم برگزار میشود
آیتالله علیرضا اعرافی، مدیر حوزههای علمیه کشور با حضور در مدرسه علمیه امراللهی قم در جمع مدیران، اساتید و طلاب این مدرسه با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدای والامقام روحانیت، شهدای دفاع مقدس و مقاومت اسلامی و مؤسس این مدرسه علمی، اظهار داشت: بیش از چهار هزار شهید روحانیت سرمایههای عظیم حوزه هستند و باید همواره یاد و راه آنان در حوزههای علمیه زنده نگه داشته شود.
وی ضمن قدردانی از مدیریت و طلاب مدرسه امراللهی، افزود: این مدرسه با مشارکت ارزشمند شما طلاب و مدیران، یکی از مدارس نمونه حوزههای علمیه کشور را رقم زده است و در رتبهبندی مدارس سطح یک حوزه، همواره در جایگاههای برتر قرار دارد و این موفقیت حاصل تلاش مجموعه مدیران و طلاب پرتلاش است.
مدیر حوزههای علمیه با تقدیر از خاندان مرحوم امراللهی به عنوان خانوادهای خدوم و علمی، خاطرنشان کرد: اساتید و خادمان این مجموعه در رشد علمی و معنوی طلاب نقشی مؤثر دارند و از همه آنان تشکر میکنیم.
آیتالله اعرافی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت یکصدمین سال بازتأسیس حوزه علمیه قم گفت: یکی از اصول بنیادینی که رهبر معظم انقلاب در این پیام بر آن تأکید کردند، ضرورت رویکرد تاریخی در نظام آموزشی حوزه است. ما هنگامی میتوانیم حوزهای متناسب با انقلاب اسلامی و تمدنسازی نوین اسلامی داشته باشیم که نگاه تاریخی در میان طلاب و اساتید نهادینه شود.
آگاهی تاریخی، از تاریخ اسلام تا تاریخ انقلاب اسلامی، برای هر طلبه یک ضرورت است. طلبهای که گذشته را نشناسد، نمیتواند امروز را تحلیل و فردا را ترسیم کند. شناخت «تاریخ اسلام»، «جهان»، «ایران»، «حوزه علمیه» و «انقلاب اسلامی» پنج قلمرو مهم تاریخی است که طلبه باید ولو اجمالاً به آنها آگاهی داشته باشد.
مدیر حوزههای علمیه تأکید کرد: توجه تاریخی به انسان بصیرت و قدرت تحلیل میدهد و راه آینده را روشن میسازد. حوزهها باید در برنامههای رسمی و غیررسمی خود مطالعه تاریخی را به عنوان یک ضرورت آموزشی و تربیتی در نظر بگیرند.
حوزه علمیه؛ نهاد هزارساله علمی
اخلاقی و تمدنساز
آیتالله اعرافی با بیان اینکه حوزههای علمیه دارای بیش از هزار سال سابقه تاریخی پیوستهاند، اظهار داشت: تاریخ حوزهها هرگز منقطع نشده است. از عصر حضور ائمه(ع) تا امروز، حوزه علمیه همواره به عنوان موجودی زنده و پویا ادامه حیات داده است، هرچند در مقاطع مختلف دچار مهاجرت، جابهجایی و فراز و فرود شده است. وی گفت: گاهی حوزهها در اوج علمی و فرهنگی بودهاند و گاهی در دوران رکود و فشار سیاسی، اما هیچگاه شعله آن خاموش نشده است. در دوران اختناق رضاخانی بهرغم فشارها برای محو دین، حوزه قم با درایت مرحوم آیتالله حائری یزدی(ره) به سلامت از زیر تیغ استبداد عبور کرد و امروز نیز باید همان روح پایداری در طلاب زنده باشد.
ذات علمی و دانشبنیان حوزه علمیه
مدیر حوزههای علمیه با اشاره به ذات علمی و دانشبنیان حوزه علمیه، بیان داشت: حوزه در هر رشتهای که وارد شده، در قله دانش قرار گرفته است. اندیشههای بزرگانی چون بوعلی سینا، خواجه نصیرالدین طوسی، میرداماد و ملاصدرا، امروز نیز در مرزهای فلسفه جهانی جایگاه دارند. وظیفه طلاب امروز حفظ و ارتقای مرزهای دانش اسلامی در جهان است.
آیتالله اعرافی سه وجه اصلی هویت حوزه علمیه را چنین برشمرد: اقتدار علمی، روح اخلاقی و عرفانی و کنشگری اجتماعی و سیاسی.
عضو شورای عالی حوزههای علمیه تأکید کرد: اگر روح معنویت، عرفان و انقطاع الیالله از حوزه گرفته شود، دیگر حوزهای در معنا و هویت باقی نخواهد ماند. اساس حوزه علمیه، تربیت انسانهای معنوی و اهل توکل است.
وی با اشاره به جایگاه مرحوم علامه نائینی(ره) گفت: مرحوم نائینی نه تنها فقیه و اصولی برجسته، بلکه عارف بالله و شخصیتی نورانی بود. امروز نیز بیش از 700 درس خارج در قم برگزار میشود و در بسیاری از آنها اندیشههای اصولی مرحوم نائینی مورد استناد قرار میگیرد.
پیوند ذاتی حوزه با عرصه اجتماع و سیاست
مدیر حوزههای علمیه کشور با تأکید بر پیوند ذاتی حوزه با عرصه اجتماع و سیاست، خاطرنشان کرد: ذات حوزه از بعثت پیامبر اسلام سرچشمه گرفته و نهاد حوزه همیشه در تحولات تاریخی نقشآفرین بوده است. حوزه علمیه نه منزوی، بلکه اثرگذار، تحولساز و تاریخساز است. در مقاطع حساس تاریخی نیز حوزهها معجزهآفرین بودهاند.
مبلغان طرح امین از دو تا سه هزار نفر
به بیست هزار مبلغ خواهر و برادر رسیده است
آیتالله اعرافی با اشاره به تقویت برنامههای تبلیغی حوزه عنوان کرد: مبلغان طرح امین از دو تا سه هزار نفر به بیست هزار مبلغ خواهر و برادر رسیده است و طرح هجرت نیز با رشد چشمگیر همراه بوده است.
حوزه در مسیر تمدن اسلامی
وی با تأکید بر اینکه آینده حوزههای علمیه به تلاش، انگیزه و ایمان طلاب جوان گرهخورده است، تصریح کرد: طلاب سختیها را به جان بخرند و با معامله با خدا، مسیر علمی و معنوی خود را با نشاط و امید ادامه دهند. همه پیشرفتها در دل سختیها رقم میخورد و حوزههای علمیه باید همچنان در قله علم، اخلاق و کنشگری اجتماعی باقی بمانند تا تمدن نوین اسلامی محقق شود.