اصفهان- خبرنگار کیهان:

استاندار اصفهان گفت: با تأسیس «شرکت توسعه اصفهان»، اجرای پروژه قطار پرسرعت اصفهان- قم- تهران شتاب بیشتری می‌گیرد.

به نقل از استانداری اصفهان، مهدی جمالی‌نژاد با اشاره به تأسیس «شرکت توسعه اصفهان» برای اجرای پروژه قطار پرسرعت اصفهان- قم- تهران، اظهار کرد: هدف از این شرکت، تأمین مالی با روش‌های نوین و مشارکت گسترده بخش خصوصی برای تسریع در تکمیل پروژه است.

وی افزود: پیشرفت فیزیکی پروژه اکنون به حدود ۷۰ درصد رسیده و باید در زمان دولت چهاردهم به بهره‌برداری برسد. این پروژه یک فناوری راهبردی و ملی است که می‌تواند نقش مهمی در توسعه فلات مرکزی و ارتقای همه‌جانبه کشور داشته باشد.

استاندار اصفهان تصریح کرد: با بهره‌برداری از این خط ۴۱۰ کیلومتری، مسیر اصفهان تا تهران با سرعت ۲۵۰ کیلومتر بر ساعت بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ دقیقه طی خواهد شد.