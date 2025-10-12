رئیس ‌مجلس شورای اسلامی گفت: امروز ملت فلسطین علی‌رغم هزینه‌های سنگین انسانی، نه تنها خواسته‌های خود را به رژیم جنایتکار تحمیل کرده است، بلکه صهیونیست‌ها امروز به منفورترین چهره‌های جهان تبدیل شده‌اند.

محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور جلسه علنی روز یکشنبه (۲۰ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران از هر ابتکاری برای پایان دادن به جنایات جنگی و نسل کشی در غزه که مورد حمایت مردم فلسطین باشد، حمایت می‌کند.

وی بیان کرد: توقف دائمی این نسل‌کشی، پایان تجاوز به غزه و اشغال آن، عقب‌نشینی از اشغالگری و لغو محاصره، بازگشایی گذرگاه‌ها و ورود آزاد مواد غذایی، دارو و سایر اقلام اساسی به غزه از خواسته‌های فوری مردم فلسطین و گروه‌های مقاومت است که مورد تاکید جمهوری اسلامی ایران است.

رئیس‌مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این یک واقعیت امکان ناپذیر است که امروز ملت فلسطین علی‌رغم هزینه‌های سنگین انسانی که پرداخت کرده است، نه تنها خواسته‌های خود را به رژیم جنایتکار تحمیل کرده است، بلکه صهیونیست‌ها امروز به منفورترین چهره‌های جهان تبدیل شده‌اند.

وی ادامه داد: جهان وارد عصری از بیداری شده است که دیگر برگشت‌پذیر یا خاموش شدنی نیست. جنایتکاران اسرائیلی منزوی و منفورند و فلسطین سربلند و آزاده است.

قالیباف تاکید کرد: انتظار معقول آن است که دولت‌ها و دادگاه‌های بین‌المللی و نهادهای دارای صلاحیت قضائی، محاکمه سران جنایتکار رژیم صهیونی و سایر عامران و عاملان نسل کشی در غزه را پیگیری کنند و اجازه ندهند که تمام حیثیت این نهادها بازیچه چند جنایتکار بی‌مهار شود.

رئیس ‌مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: امروز ملت فلسطین و محور مقاومت به تأسی از رهبران شهید خود هوشیارند، دستشان روی ماشه است و آماده مقابله به مثل با هرگونه فریب‌کاری، پیمان‌شکنی یا هر غلط اضافی دیگری هستند.

وی بیان کرد: جامعه جهانی باید خود را برای جلوگیری از نقض عهد رژیم اشغالگر مسئول و متعهد بداند، همان‌گونه که فلسطینیان و گروه‌های مقاومت در این زمینه هوشیار و آگاهند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به تمامی شهدای مقاومت از جمله شهید یحیی سنوار، شهید اسماعیل هنیه، شهید سید حسن نصرالله و شهید سید‌هاشم صفی‌الدین که جان شیرین خود را در راه عقب راندن دشمن صهیونیست فدا کردند، سلام و درود می‌فرستیم.

۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی

به کشور بازنگشته است

خبر دیگر اینکه، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز (یکشنبه ۲۰ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، گفت: از سال ۹۷ تا چهارماهه اول سال ۱۴۰۴، مبلغ صادرات غیرنفتی ۲۷۰ میلیارد دلار بوده که برخلاف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۹۵ میلیارد دلار آن به کشور بازنگشته که عمده این مبلغ یا قاچاق شده، یا به صورت فرار سرمایه بوده است.

وی بیان کرد: قاچاق به معنای از بین بردن صنایع داخلی و فرار سرمایه از کشور است. رئیس‌جمهور باید این موضوع را رسیدگی کند و گزارش آن را به مجلس دهد.

حمیدرضا حاجی‌بابایی در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: باید مسئول ذی‌ربط در این موضوع پاسخگو باشد. با توجه به اینکه ۹۵.۶ میلیارد دلار از سال ۹۷ تا به الان وارد کشور نشده و قاچاق شده، باید پاسخ منطقی به این مسئله داده شود.

مقصران قرارداد ننگین کرسنت

محاکمه شوند

افزون بر اخبار بالا، محمد سراج، نماینده مردم تهران در جلسه علنی روز گذشته طی نطق میان دستور خود، اظهار کرد: امروز شاهد تبعات قرارداد ننگین کرسنت هستیم که مصادره بیش از ۲ میلیارد دلار در بانک مالزی و ساختمان وزارت نفت در لندن از تبعات آن است. قوه قضائیه باید مقصران خسارت بزرگ قرارداد کرسنت را محاکمه کند؛ محمد خاتمی، رئیس دولت به اصطلاح اصلاحات؛ حسن روحانی، رئیس دولت به اصطلاح امید و بیژن زنگنه که ژنرال کاغذی است، باید به عنوان عاملان اصلی این قرارداد ننگین محاکمه شوند، چرا که هر سه نفر مطلع بوده و در حالی که مسئولیت داشتند هیچ اقدامی نکردند.

وی در مطلب دیگری، گفت: رئیس‌جمهور جاهل آمریکا، ادعای صلح می‌کند اما از ۲۰۰ مشاور او، تنها یک نفر وجود دارد که جنگ‌طلب نیست، لذا ادعای صلح‌طلبی آنها به سرانجام نمی‌رسد. مشکل دشمنان صرفاً ایران هسته‌ای نیست، بلکه مشکل آنها ایران قوی است و از هر حربه‌ای برای ضربه به ما استفاده می‌کنند، پس باید در برابر آن‌ها بایستیم.

دولتی‌ها به بازار بروند و ببینند

قیمت‌ها سر به فلک کشیده است

علاوه‌ بر اخبار فوق، سید موسی موسوی، نماینده لامرد در مجلس شورای اسلامی در صحن بهارستان متذکر شد: حقوق و مزایای نیروهای مسلح باید ترمیم شود. درست نیست که نیروی پدافند هوا فضای ما پای لانچر موشک به شهادت برسد، اما یک عده در بانک‌ها و برخی از دستگاه‌های مرفه، تشویق شرایط جنگی دریافت کنند.

وی در ادامه، افزود: باید یک بار برای همیشه تکلیف پرونده کرسنت مشخص شود، چرا که هفته گذشته بابت غرامت ۲.۵ میلیارد دلاری یک شرکت اماراتی، دوباره اموال ایران مصادره شد. تا کی مردم قرار است تاوان خیانت‌ها را دهند؟

نماینده لامرد در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از گرانی‌ها، گفت: آقایان دولت یک دور در بازار بزنند و ببینند که قیمت برنج، گوشت، مرغ و لبنیات سر به فلک کشیده است.

حاجی‌بابایی: موضوع CFT

سه‌شنبه در مجلس بررسی می‌شود

حجت‌الاسلام حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مردم کلات طی تذکری شفاهی اظهار داشت: تصویب CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام در این شرایط نه متناسب با شرایط بین‌المللی است و نه با شرایط داخلی سازگار است.

وی در ادامه، گفت: همچنین اظهارنظر شخصی برخی از افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه عفاف و حجاب هیچ توجیهی ندارد. امروز دشمن به دنبال ایجاد چالش بین مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی است که باید با تدبیر، از تحقق این مسئله جلوگیری کرد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز دولت اعلام کرده است که توانایی اجرای بسیاری از مواد و احکام برنامه هفتم را ندارد.

حمیدرضا حاجی‌بابایی که ریاست جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: با توجه به اهمیت موضوع CFT، مجلس روز سه‌شنبه در این مورد بحث و تبادل نظر خواهد کرد.

طرح سه‌فوریتی برخی نمایندگان

برای توقف اجرای مصوبه CFT

در همین ارتباط، حسین‌علی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی طی گفت‌وگو با تسنیم ضمن اشاره به طرح سه‌فوریتی تعدادی از نمایندگان برای توقف اجرای مصوبه عضویت ایران در کنوانسیون CFT، درباره جزئیات و دلایل این طرح گفت: سه‌فوریتی که مطرح کردیم به این دلیل بود که CFT در زمانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد که شرایط کشور مقتضی آن نبود، البته ما اصل این موضوع را نیز قبول نداریم، چراکه تعاریفی که در این کنوانسیون آمده، با تعاریف جمهوری اسلامی ایران از تروریسم کاملاً متضاد است، مشابه همین مسئله در دو مورد دیگر از کنوانسیون‌ها هم وجود داشت که ما آن‌ها را به‌صورت مشروط تصویب کردیم، اما طرف مقابل این شروط را نپذیرفت و اعلام کرد قوانین شرطی را قبول نمی‌کند.

نماینده شاهین‌شهر با تأکید بر اینکه پیوستن به این‌گونه کنوانسیون‌ها از اساس اقدامی اشتباه و بیهوده است، تشریح کرد: این اقدام از نظر امنیتی و سیاسی کاملاً به‌ضرر کشور است. ما معتقدیم که عضویت در چنین پیمان‌هایی که تعاریف آن‌ها با مبانی و تعاریف ما مغایرت دارد، به‌صلاح کشور نیست.

حاجی‌دلیگانی با اشاره به هدف نمایندگان از ارائه طرح سه‌فوریتی توضیح داد: ما به‌دنبال آن هستیم که از اجرائی‌شدن این مصوبه جلوگیری کنیم. از نظر ساختارهای قانونی این امکان وجود دارد. هرچند دولت طبق قانون مکلف است مصوبه را ابلاغ و اجرا کند، اما با طرح سه‌فوریتی که ارائه کرده‌ایم می‌توانیم به‌صورت موقت جلوی اجرای آن را بگیریم و مانع از مبادله اسناد و مراحل اجرائی بعدی شویم.

وی ادامه داد: در واقع در این طرح، دولت مکلف می‌شود که اجرای مصوبه را متوقف کند، اکنون این موضوع به مرحله اجرا رسیده است، اما هدف ما این است که نگذاریم اجرائی شود، این اقدام می‌تواند فرصتی باشد تا طرف‌های خارجی که از ابزارهایی مانند مکانیزم ماشه (Snapback) برای فشار به ایران استفاده می‌کنند، عقب‌نشینی کنند.

نماینده مردم شاهین‌شهر همچنین با مقایسه این کنوانسیون با توافق برجام گفت: این موضوع شباهت زیادی به برجام دارد، برجام هم 10 سال کشور را درگیر کرد اما در نهایت هیچ فایده‌ای نداشت، CFT نیز در همان مسیر قرار دارد و از نظر ما تکرار همان تجربه است، بر همین اساس با جمع‌بندی انجام‌شده تصمیم گرفته شد طرح سه‌فوریتی برای توقف اجرای آن ارائه شود که مورد حمایت جمعی از نمایندگان نیز قرار گرفته است.