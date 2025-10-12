ردپای آمریکا در حمله به زیرساختهای انرژی روسیه
روزنامه انگلیسی افشا کرد که واشنگتن به رغم ادعاهای «دونالد ترامپ» مبنی بر تلاش برای پایان به جنگ میان روسیه و اوکراین، همکاریهای مخفیانه اطلاعاتی با کییف را به منظور هدفگیری تاسیسات انرژی روسیه برای تضعیف اقتصاد مسکو افزایش داده است.
هیچ نشانهای از تلاش طرفین جنگ اوکراین برای پایان دادن به جنگ نهتنها دیده نمیشود بلکه اخبار و گزارشها از تشدید جنگ حکایت دارد. به طور روزانه روسیه و اوکراین مواضع یکدیگر را با صدها پهپاد و موشک هدف قرار میدهند. هنوز به طور رسمی ارسال موشکهای «تاماهاوک» به اوکراین تأیید نشده است اما اگر این موشکها نیز به دست زلنسکی برسد تحول جدیدی در تشدید درگیریها خواهد بود. از سوی دیگر گزارشها از همکاری گسترده سازمانهای اطلاعاتی آمریکا با کییف جهت هدف قرار دادن زیرساختهای انرژی روسیه حکایت دارد.
فایننشالتایمز روزنامه پرشمارگان انگلیسی در اینباره نوشته است: دولت ترامپ بهرغم فشارهایی که در نخستین روزهای آغاز به کار بر کییف وارد آورد تا وارد گفتوگوهای صلح با مسکو شود، ماههاست که به اوکراین در انجام حملات دوربرد به تاسیسات انرژی روسیه کمک میکند؛ اقدامی که مقامات واشنگتن آن را در راستای تلاشی هماهنگ برای تضعیف اقتصاد کرملین و کشاندن ولادیمیر پوتین رئیسجمهوری روسیه به پای میز مذاکره میدانند.
در این گزارش آمده است: واشنگتن با به اشتراک گذاشتن اطلاعات با کییف، امکان حمله به سایتهای مهم انرژی روسیه از جمله پالایشگاههای نفت را بسیار فراتر از خط مقدم فراهم کرده است. به گزارش ایرنا فایننشالتایمز میافزاید: باتوجه به آنکه تاکنون این سطح از همکاری میان کییف و واشنگتن در دولت ترامپ گزارش نشده بود، هماهنگیها میان دو طرف بهویژه از اواسط تابستان افزایش یافته و در کمک به اوکراین برای انجام حملاتی که حتی
جو بایدن رئیسجمهوری پیشین آمریکا و حامی سرسخت ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینی وی از آن منصرف شده بود، بسیار مهم ارزیابی شده است. تحلیلگر این روزنامه انگلیسی خاطرنشان میکند: تشدید حملات اوکراین به روسیه از تابستان سبب افزایش بهای انرژی در روسیه شده است و مسکو را بر آن داشته تا صادرات سوخت را کاهش بدهد و دست به واردات بزند.
این گزارش میافزاید: نقطه شروع اشتراکگذاری اطلاعات واشنگتن با کییف و آغاز همکاریهای دو طرف، پس از تماس تلفنی میان ترامپ و زلنسکی در ماه ژوئیه (تیرماه) زده شد؛ زمانی که فایننشالتایمز گزارش داد رئیسجمهوری آمریکا از همتای اوکراینی پرسیده است که «آیا میتواند در صورت ارائه سلاحهای دوربرد توسط واشنگتن به مسکو حمله کند یا خیر؟»