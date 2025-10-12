مقام ارشد جنبش انصارالله یمن هشدار داد که این کشور در صورت هرگونه نقض آتش‌بس در نوار غزه، پاسخ‌هایی «شدیدتر و کوبنده‌تر» علیه اهداف اسرائیلی را در دستورکار قرار خواهد داد.

در دو سال اخیر (از اکتبر ۲۰۲۳ تا اکتبر ۲۰۲۵)، انصارالله تهدیدات خود علیه اراضی اشغالی و کشتی‌های مرتبط با اسرائیل، آمریکا و متحدانش را به طور کامل عملی کرده و جدی نشان داده است. «حزام الاسد»، عضو دفتر سیاسی انصارالله، دیروز (یکشنبه)، در گفت‌وگو با خبرگزاری «اسپوتنیک» تأکید کرد: «اگر اسرائیل به توافق آتش‌بس در غزه پایبند بماند، ما حملات را متوقف خواهیم کرد. اما اگر تل‌آویو این توافق را نقض کند، پاسخ ما شدیدتر و قاطعانه‌تر خواهد بود.» پیش‌تر هم او نسبت به نقض مکرر آتش‌بس در لبنان هم هشدار داده بود و گفته بود که «گویا صهیونیست‌ها باز قصد دارند که در پناهگاه‌ها زندگی کنند!» آن‎‌طور که «فارس» نوشته است، یک مقام انصارالله نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که هرگونه توقف عملیات منوط به رفتار اسرائیل در قلمرو غزه است.

ارتش رژیم صهیونیستی روز جمعه اعلام کرد که توافق آتش‌بس در غزه از ظهر به اجرا گذاشته شده است. این رژیم همچنین روند خروج تدریجی نیروهای خود به سمت مواضع جدید در نوار غزه را بر‌اساس طرح «دونالد ترامپ» از ساعات صبح جمعه آغاز کرد. رئیس‌جمهور آمریکا پیش‌تر اعلام کرد که زندانیان صهیونیست امروز (دوشنبه) آزاد خواهند شد. وی همچنین از قصد خود برای سفر به سرزمین‌های اشغالی و مصر خبر داد.

ترامپ بامداد پنجشنبه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی و حماس به توافق بر سر مرحله اول طرح آتش‌بس و تبادل اسرا دست یافته‌اند. این توافق پس از چهار روز مذاکرات غیرمستقیم بین دو طرف در شهر شرم‌الشیخ و با مشارکت ترکیه، مصر و قطر و تحت نظارت آمریکا حاصل شد. او در ۲۹ سپتامبر گذشته (7 مهر)، طرحی ۲۰‌بندی را اعلام کرد که شامل آزادی اسرای رژیم صهیونیستی در غزه، آتش‌بس و خلع سلاح حماس است. همچنین مصر امروز میزبان برخی از سران و رؤسای نهادهای بین‌المللی با محوریت غزه خواهد بود.

توافق غزه به بحران بندر ایلات پایان نمی‌دهد

اما صهیونیست‌های وحشت‌زده که خود دست درازی در نقض عهد دارند، امیدی به نجات از یمن ندارند! روزنامه اقتصادی رژیم صهیونیستی در گزارشی نوشت که توافق برقرار شده برای توقف جنگ غزه هرگز بحران به وجود آمده در بندر اشغالی ایلات را که در محاصره یمن قرار دارد، حل‌وفصل نخواهد کرد و فعالیت‌ها در این بندر هرگز از سر گرفته نخواهند شد. روزنامه اقتصادی «کالکالیست» در گزارشی نوشت، فضای مثبت حاکم پس از توافق آتش‌بس در غزه بر شرایط موجود در بندر ایلات که از حدود ۲ سال قبل به دلیل محاصره دریایی اعمال شده از سوی نیروهای مسلح یمن تعطیل شده، تأثیری نگذاشته و این توافق احتمالاً هرگز به از سرگیری فعالیت این بندر منجر نخواهد شد. کالکالیست نوشت، جشن‌هایی که برای اتمام جنگ گرفته می‌شوند، تغییر زیادی را در بندر ایلات که با بحرانی مزمن روبه‌رو است، ایجاد نمی‌کنند. این بندر از نوامبر ۲۰۲۳ بیشتر فعالیت‌های خود را به استثنای خدمات نظامی لغو کرده و با وجود کمک‌های دولتی که حدود ۱۵ میلیون شکِل بودند، اکنون با مشکل مالی شدیدی مواجه بوده و این کمک‌ها نیز به آن کمکی نکرد تا فعالیت‌های عادی خود را از سر بگیرد. این روزنامه اقتصادی در ادامه نوشت، تهدید موشکی یمن باعث شد تا شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی از سفر به مقصد بندر ایلات امتناع ورزند و این به توقف محموله‌های خودرو به عنوان سودآورترین فعالیت‌های این بندر منجر شد.

گفتنی است، در پی آغاز جنگ در نوار غزه در مهرماه سال ۱۴۰۲، یمن به یکی از فعال‌ترین حامیان فلسطینی‌ها تبدیل شده است. این کشور پس از آغاز جنگ حملات موشکی و پهپادی متعددی را علیه اسرائیل انجام داده است. این حملات به عنوان اقدامی در حمایت از فلسطینی‌ها و به منظور تحت فشار قرار دادن تل‌آویو برای پایان دادن به جنگ و محاصره غزه انجام می‌شد. اکثر این حملات، اهدافی در جنوب فلسطین اشغالی، به‌ویژه منطقه ‌ایلات را نشانه گرفتند، اما برخی نیز به سمت مناطق مرکزی‌تر از جمله تل‌آویو و فرودگاه بن‌گوریون شلیک شدند. این حملات به عنوان یک چالش امنیتی برای اسرائیل تلقی می‌شدند و واکنش‌های نظامی اسرائیل به اهدافی در یمن را در پی داشتند.

البته بگذریم از عملیات دریایی یمن که نه‌تنها رژیم اسرائیل را تحت محاصره قرار داد که آمریکا را نیز هزیمت‌شده وادار به عقب‌نشینی کرد؛ حملاتی مانند حمله پهپادی به کشتی مایرسک گیبرالتار در دسامبر ۲۰۲۳ (آذر ۱۴۰۲) و غرق کشتی‌های Eternity C و Magic Seas در جولای ۲۰۲۵ (تیر ۱۴۰۴)، که چهار کشته و ۱۱ مفقود بر جای گذاشت. همچنین، انصارالله ده‌ها حمله به ناوهای جنگی آمریکایی انجام داد. این اقدامات نه‌تنها ترافیک کانال سوئز را ۶۰درصد کاهش داد و اختلال یک تریلیون دلاری در تجارت جهانی ایجاد کرد، بلکه در مارس ۲۰۲۵ (اسفند ۱۴۰۳) با تهدید به از سرگیری حملات به دلیل قطع کمک‌های غزه، و در ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد ۱۴۰۴) با هشدار علیه هرگونه حمله به ایران، جدیت خود را تأیید کرد. این الگوی تهدید و اجرا، انصارالله را به عنوان نیرویی مؤثر در معادلات منطقه‌ای تثبیت کرده است.