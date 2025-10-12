فرانسویها با شعار «ماکرون باید برود» به خیابانهای پاریس آمدند
همزمان با اوج گرفتن دوباره بحران سیاسی در فرانسه، معترضان در پاریس خواستار خروج این کشور از سازمان پیمان آتلانتیکشمالی (ناتو)، اتحادیه اروپا و استعفای «امانوئل ماکرون» رئیسجمهوری شدند.
بحران سیاسی فرانسه با اصرار ماکرون به ادامه کار و عدم استعفا از پست ریاستجمهوری همچنان ادامه دارد. وی در شرایطی که «سباستین لکورنو» نخستوزیر فرانسه دوشنبه هفته گذشته بعد از 27 روز ریاست استعفا داده بود را دوباره به عنوان نخستوزیر جدید فرانسه معرفی کرده است و این در حالی است که احزاب مخالف میگویند ریشه اصلی مشکلات فرانسه شخص ماکرون است و وی به جای معرفی نخستوزیر جدید باید استعفا دهد. لکورنو بار دیگر گفته است اگر شرایط برای نخستوزیری فراهم نشود، باز هم از سمت خود استعفا خواهد داد. به گزارش ایسنا، «سباستین لکورنو» نخستوزیر فرانسه شامگاه شنبه طی سخنانی در جمع خبرنگاران گفت: «من دوشنبه گذشته استعفا دادم زیرا شرایط دیگر فراهم نبود. اگر شرایط باز هم فراهم نشود، از سمت نخستوزیری مجدداً استعفا خواهم داد.»
اصرار ماکرون به عدم استعفا باعث خشم عمومی مردم، احزاب و رسانهها شده است. نظرسنجیها نشان میدهد که 70درصد مردم فرانسه خواهان استعفای وی هستند. احزاب مخالف و حتی متحدین ماکرون نیز کاسه صبرشان لبریز شده و میگویند وی باید برود. روز شنبه نیز پایتخت فرانسه شاهد اعتراضات گسترده ضد ماکرون و سیاستهای وی بود. به گزارش ایرنا به نقل از تاس، معترضان در پاریس با در دست داشتن پرچم فرانسه و پلاکاردهایی با مضامین «ماکرون برو!»، «رأی عدم اعتماد به لکورنو!» و «برای خروج از اتحادیه اروپا!» از بلوار «مونپارناس» به سمت «موزه لوور» راهپیمایی کردند. «فلوریان فیلیپات» رهبر حزب میهنپرستان فرانسه که فراخوان این تظاهرات را داده بود، در گفتوگویی با خبرنگار تاس و با تاکید بر اینکه رئیسجمهوری فرانسه باید استعفا دهد، گفت: «اکنون اعضای دولت برای مدت کوتاهی منصوب میشوند. حتی ذرهای دموکراسی در آنچه که رخ میدهد، وجود ندارد. کشور در وضعیت آشفتگی کامل است و نخستوزیران یکی پس از دیگری تغییر میکنند».