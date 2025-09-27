مرکز فرماندهی پهپادی اوکراین منهدم شد

همزمان با جولان حملات پهپادی در جنگ اوکراین، رسانه‌های روس از حمله هواپیماهای بدون سرنشین این کشور به یک «مرکز فرماندهی پهپادی اوکراین» خبر دادند.

پهپادها به رکن مهم جنگ اوکراین تبدیل شده‌اند. طی نزدیک به 4 سال گذشته مسکو و کیف با ده‌ها هزار پهپاد مراکز مختلف نظامی و اقتصادی یکدیگر را هدف قرار داده‌اند؛ طی هفته‌های گذشته نیز استفاده از پهپادها در جنگ اوکراین به شدت روند تصاعدی داشته است به طوری که روزانه دو طرف از سرنگونی صدها پهپاد طرف مقابل خبر می‌دهند. در جدیدترین مورد از نبرد پهپادی دو طرف رسانه‌های روسیه اعلام کردند ارتش این کشور مرکز فرماندهی پهپادی اوکراین را هدف قرار داده است. بر اساس گزارش اسپوتنیک پهپادهای لشکر ۷۱ تفنگدار موتوری گارد این کشور یک مرکز فرماندهی پهپادی اوکراینی را منهدم کردند. روسیه با انتشار فیلم حمله به مرکز فرماندهی پهپادی اوکراین در دونباس، اقدام اخیر کیف در انتشار تصاویر حمله به هواپیماهای ترابری روسیه در کریمه را پاسخ داد. خبرگزاری اسپوتنیک و دیگر رسانه‌های دولتی روسیه همچنین فیلمی از حملات پهپادی به مناطق تحت تسلط اوکراین در کراماتورسک واقع در دونتسک منتشر کردند و خبر دادند که پهپادهای روسی چندین موضع اوکراینی‌ها را در دونباس نابود کردند. بر اساس این گزارش این اقدام در شرایطی رخ داده که طی هفته‌های اخیر حملات پهپادی اوکراین به مواضع روسیه به‌ویژه در شبه جزیره کریمه شدت یافته است. سازمان اطلاعات نظامی اوکراین، پنجشنبه هفته گذشته خبر داد که در حمله پهپادی به «کریمه اشغالی»، دو هواپیمای ترابری آنتونوف اِی‌ان ۲۶ و دو ایستگاه راداری را از بین برد.

درخواست جدید زلنسکی

رسانه آمریکایی آکسیوس نیز در گزارشی به نقل از دو منبع آگاه که خواستند نام آنها فاش نشود، نوشت: ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین در دیدار با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در حاشیه هشتادمین نشست مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد از او خواسته بود تا موشک‌های کروز دوربرد تاماهوک را در اختیار اوکراین قرار دهد. به گزارش ایرنا در گزارش آکسیوس آمده است: زلنسکی در آن دیدار از ترامپ درخواست کرده بود که موشک‌های کروز دوربرد تاماهاوک را در اختیار اوکراین بگذارد زیرا به عقیده او، اضافه شدن این موشک‌ها به زرادخانه اوکراین، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه را مجبور به موافقت با ورود به مذاکرات صلح خواهد کرد. بر اساس این گزارش، زلنسکی پیشتر در مصاحبه خود با باراک راوید خبرنگار آکسیوس بدون اشاره به نام یا نوع سلاحی که در جریان گفت‌وگوی خود با رئیس‌جمهور آمریکا از او درخواست ارسال آن به اوکراین را کرده بود، یادآور شده بود: از ترامپ سلاحی را درخواست کردم که اگر روسیه بداند اوکراین دارای آن سلاح است، فشار بر مسکو برای ورود به مذاکرات صلح بسیار افزایش خواهد یافت و حتی نیاز به استفاده عملی از آن سلاح هم نخواهیم داشت. گزارش آکسیوس می‌افزاید: یک مقام اوکراینی و یک منبع آگاه دیگر که در جریان مفاد مطرح شده در جلسه ترامپ و زلنسکی قرار گرفته‌اند تأیید کردند که سلاح مورد درخواست رئیس‌جمهور اوکراین از رئیس‌جمهور آمریکا موشک‌های کروز دوربرد تاماهاوک بوده است.بر اساس گزارش آکسیوس، به گفته این منبع آگاه، تنها سلاحی که پیش از این در فهرست تسلیحات درخواستی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی از آمریکا برای ارسال به اوکراین وجود داشت اما واشنگتن با فروش آن به کشورهای ناتو موافقت نکرده بود، همین موشک‌های تاماهاوک و پرتابگرهای آنها بوده است.