درخواست ترکیه از فیفا و یوفا برای اخراج رژیم صهیونیستی از رقابتهای ورزشی
رئیس فدراسیون فوتبال ترکیه طی نامهای رسمی به رؤسای فیفا، یوفا و فدراسیونهای ورزشی جهان، خواستار تعلیق فوری حضور رژیم صهیونیستی در تمامی فعالیتها و مسابقات ورزشی شد و اقدامات این رژیم در غزه را «غیرقانونی و غیرانسانی» توصیف کرد.
«ابراهیم حاجی عثماناوغلو»، رئیس فدراسیون فوتبال ترکیه نامهای رسمی به رئیس فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا)، رئیس اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) و رؤسای فدراسیونهای ورزشی در سراسر جهان ارسال کرده و در آن خواسته است مشارکت تلآویو در تمامی فعالیتهای ورزشی به حالت تعلیق درآید.به نقل از خبرگزاری سما، مقام ترکیهای در آغاز نامه خود نوشت: «فوتبال زبان جهانی است که فرهنگهای مختلف را گرد هم میآورد، دوستیها را تقویت میکند و همبستگی بین ملتها را استوار میسازد.» او با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت مردم غزه و مناطق اطراف آن، اقدامات رژیم صهیونیستی را «کاملاً غیرقانونی و غیرانسانی» خواند. عثماناوغلو تاکید کرد که زمان اقدام فرا رسیده است و افزود: «با وجود ادعای دفاع از فرهنگ و صلح، دنیای ورزش
و نهادهای فوتبالی مدتهاست که سکوت اختیار کردهاند. حال وقت آن است فیفا و یوفا وارد عمل شوند. باید حضور اسرائیل در همه مسابقات ورزشی فوراً تعلیق شود.»