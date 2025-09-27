فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۱۹۱۲۰
تاریخ انتشار : ۰۵ مهر ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۹
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

درخواست ترکیه از فیفا و یوفا برای اخراج رژیم صهیونیستی از رقابت‌های ورزشی

رئیس فدراسیون فوتبال ترکیه طی نامه‌ای رسمی به رؤسای فیفا، یوفا و فدراسیون‌های ورزشی جهان، خواستار تعلیق فوری حضور رژیم صهیونیستی در تمامی فعالیت‌ها و مسابقات ورزشی شد و اقدامات این رژیم در غزه را «غیرقانونی و غیرانسانی» توصیف کرد.
«ابراهیم حاجی عثمان‌اوغلو»، رئیس فدراسیون فوتبال ترکیه نامه‌ای رسمی به رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا)، رئیس اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) و رؤسای فدراسیون‌های ورزشی در سراسر جهان ارسال کرده و در آن خواسته است مشارکت تل‌آویو در تمامی فعالیت‌های ورزشی به حالت تعلیق درآید.به نقل از خبرگزاری سما، مقام ترکیه‌ای در آغاز نامه خود نوشت: «فوتبال زبان جهانی است که فرهنگ‌های مختلف را گرد هم می‌آورد، دوستی‌ها را تقویت می‌کند و همبستگی بین ملت‌ها را استوار می‌سازد.» او با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت مردم غزه و مناطق اطراف آن، اقدامات رژیم صهیونیستی را «کاملاً غیرقانونی و غیرانسانی» خواند. عثمان‌اوغلو تاکید کرد که زمان اقدام فرا رسیده است و افزود: «با وجود ادعای دفاع از فرهنگ و صلح، دنیای ورزش 
و نهادهای فوتبالی مدت‌هاست که سکوت اختیار کرده‌اند. حال وقت آن است فیفا و یوفا وارد عمل شوند. باید حضور اسرائیل در همه مسابقات ورزشی فوراً تعلیق شود.»

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

خاک بر سرت!(گفت و شنود)

ماجرای «پهپاد شاهد» و «خدای اروند»(یادداشت روز)

پای منافع ملی محکم بایستید دشمن با چه زبانی بگوید که باج می‌خواهد

اخبار ویژه

کرامت حضرت ابوالفضل(ع)(حکایت اهل راز)

عصبانیت شبکه صهیونیستی از سخنرانی روشنگرانه آقای پزشکیان(خبر ویژه)

استفتاء از رهبر معظم انقلاب اسلامی

تشـویق شـورشیـان در قیـام اکتبـر

قدم اوّل، ترک محرّمات و انجام واجبات

پرکاری علمی شهید مطهری