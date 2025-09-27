شورای امنیت سازمان ملل هیچ اقدامی برای توقف نسلکشی در غزه انجام نداده است
رئیسجمهور گفت: متاسفانه جنایات و نسلکشی در غزه در حالی رخ میدهد که شورای امنیت سازمان ملل هیچ اقدامی حتی در حد محکوم کردن نیز برای توقف این جنگ انجام نداده است.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور پیش از بازگشت به تهران و در جریان سفر به نیویورک، با رؤسای جمهور فرانسه، سوئیس، فنلاند، بولیوی، عراق، نخستوزیر نروژ، ولیعهد کویت، دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای اتحادیه اروپا دیدار و گفتوگو کرد.
همچنین پزشکیان در این سفر دیدارهایی نیز با جمعی از اعضای اندیشکدهها و سردبیران رسانههای آمریکایی، فعالان جنبشهای ضد جنگ، اندیشهورزان و منتخبی از ایرانیان مقیم آمریکا داشت.
سفر به نیویورک فرصتی برای تبیین مواضع ایران در سطح جهانی بود
پزشکیان پس از بازگشت از سفر به نیویورک، در تشریح نتایج این سفر مهم، به حضور و سخنرانی در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل اشاره کرد و گفت: در این نشست مواضع جمهوری اسلامی ایران با صراحت بیان شد و جنایاتی که رژیم صهیونیستی با حمایت مستقیم آمریکا و برخی کشورهای اروپایی در منطقه مرتکب میشود، مورد تأکید قرار
گرفت.
وی با اشاره به شهادت بیش از شصتوپنج هزار انسان بیگناه در غزه و محرومیت هزاران نفر دیگر از ابتدائیترین نیازهای بشری همچون آب، غذا و دارو، تصریح کرد: بستن راههای امدادرسانی و در عین حال ادعای دفاع از حقوق بشر، زنان و کودکان، چیزی جز یک تناقض آشکار و فریبکاری بینالمللی
نیست.
رئیسجمهور افزود: آنچه امروز در غزه رخ میدهد و رفتار رژیم صهیونیستی در منطقه، عملاً ثبات و امنیت را به مخاطره انداخته و در این میان، شورای امنیت سازمان ملل تاکنون حتی یکبار نیز علیه این رژیم قطعنامه صادر نکرده است؛ چراکه ساختار قدرتهای جهانی، مانع تحقق عدالت واقعی شده است.
پزشکیان در ادامه به دیدارها و مذاکرات خود با سران و مقامات کشورهای مختلف از جمله رؤسای جمهور فرانسه، نروژ، فنلاند، سوئیس و رئیس شورای اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت: در این گفتوگوها مواضع ایران بهروشنی تبیین شد. بسیاری از طرفهای اروپایی در سخن خود از مخالفت با اقدامات رژیم صهیونیستی سخن میگفتند، اما در عمل اقدامی بازدارنده مشاهده نمیشود. با این حال، موج اعتراضات مردمی در اروپا علیه دولتهای حامی این رژیم، روندی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت.
اجرای اسنپبک و بازگشت تحریمها
عملی غیراخلاقی و غیرقانونی است
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور پیش از بازگشت به تهران و در دیدار «آنتونیو گوترش».. دبیرکل سازمان ملل، ضمن تشکر از مساعی ایشان برای برقراری صلح و همچنین مواضع مناسب ایشان در رابطه با جنگ غزه اظهار داشت: متاسفانه جنایات و نسلکشی در غزه در حالی رخ میدهد که شورای امنیت سازمان ملل هیچ اقدامی حتی در حد محکوم کردن نیز برای توقف این جنگ انجام نداده است.
وی اضافه کرد که با وجود انجام تعهدات از سوی ایران و مخالفت روسیه و چین با اجرای اسنپبک، اجرای آن و بازگشت تحریمها عملی غیراخلاقی و غیرقانونی است.
رئیسجمهور اظهار امیدواری کرد که دبیرکل از ظرفیت خود برای جلوگیری از این اقدام استفاده کند.
دبیرکل سازمان ملل نیز در این ملاقات با اشاره به تلاشهای خود و سازمان ملل در محکوم کردن اسرائیل برای متوقف کردن این جنگ، تصریح کرد: سازمان ملل چند صد نفر از کارکنان خود را در این مدت در این جنگ از دست داده است.
«گوترش» اظهار امیدواری کرد که در روزهای پایانی مانده به اجرای مکانیزم ماشه برای این موضوع راهحل دیپلماتیک پیدا شود و شاهد بازگشت تحریمها نباشیم.
رژیم صهیونیستی مانع اصلی برقراری آرامش
در منطقه است
رئیسجمهور همچنین با «عبداللطیف رشید» رئیسجمهور عراق دیدار و گفتوگو کرد.
پزشکیان در این دیدار ضمن قدردانی از پایبندی عراق به تعهدات خود، بر عمق اشتراکات دینی، فرهنگی و قومی میان دو ملت ایران و عراق تأکید کرد و افزود: ما افزون بر همسایگی، پیوندهای عمیق اعتقادی و فرهنگی داریم. هیچ دلیلی برای بروز اختلاف میان مسلمانان وجود ندارد، اما دشمنان همواره درصدد تعمیق اختلافات و ایجاد مشکلات در میان کشورهای اسلامی بودهاند؛ این تلاشها نهتنها میان دولتها، بلکه درون جوامع از جمله ایران و عراق نیز جریان دارد.
وی در ادامه تصریح کرد: ما در ایران کوشیدهایم با بهرهگیری از ظرفیت همه اقوام و گرایشها، کشور را اداره کنیم و با عمل به توصیههای قرآن کریم و پیامبر اسلام(ص)، میتوانیم وحدت و انسجام واقعی را در جهان اسلام تحقق بخشیم.
رئیسجمهور همچنین ابراز امیدواری کرد که روابط دو کشور بیش از پیش در مسیر توسعه و تعمیق قرار گیرد.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاستهای رژیم صهیونیستی در منطقه گفت: این رژیم مانع اصلی برقراری آرامش در منطقه است، موجودیت خود را بر پایه جنایت بنا نهاده و با حمله به کشورهای مختلف، امنیت و ثبات منطقه را به خطر انداخته است.
رئیسجمهور عراق نیز در این دیدار با تأکید بر اینکه روابط ایران و عراق در سطح عالی و ایدهآل قرار دارد، آمادگی کشورش را برای توسعه همکاریهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با ایران اعلام کرد و اظهار داشت: ما خود را یک ملت واحد میدانیم و سرنوشتمان یکی است.
بقا و حیات رژیم صهیونیستی منوط به ایجاد جنگ، آشوب و جنایت در منطقه است
پزشکیان در ادامه برنامههای سفر به نیویورک، در دیدار «شیخ صباح خالد الحمد الصباح» ولیعهد کویت، توسعه روابط با کشورهای اسلامی و همسایه و حمایت از تمامیت ارضی و حق حاکمیت کشورها را از سیاستهای اصولی جمهوری اسلامی ایران دانست و ضمن تاکید بر علاقهمندی برای گسترش روابط و همکاریها میان ایران و کویت تصریح کرد: آماده توسعه همکاریها با کشور دوست و برادر کویت در همه زمینهها هستیم و معتقدیم به هر میزان که بتوانیم ارتباطات را گسترش دهیم به نفع دو کشور و دو ملت خواهد بود.
وی در ادامه بقا و حیات رژیم صهیونیستی را منوط به ایجاد جنگ، آشوب و جنایت در منطقه عنوان کرد و اظهار داشت: این رفتار ضد انسانی و برخلاف تمام موازین حقوقی و بینالمللی، ماهیت واقعی این رژیم را آشکار کرده و از این روی کشورهای اسلامی باید برای جلوگیری از این جنایتگری صهیونیستها و نجات مردم مظلوم غزه، هر آنچه در توان دارند، به کار بگیرند.
«شیخ صباح خالد الحمد الصباح» ولیعهد کویت نیز در این دیدار ضمن ابلاغ سلامها و تحیات امیر کویت به پزشکیان و ابراز خرسندی از این دیدار، از رویکرد اصولی جمهوری اسلامی ایران در توسعه روابط با کشورهای اسلامی و همسایه تمجید کرد و گفت: بهرغم همه تلاشهای ایران برای همگرایی و ایجاد امنیت و ثبات، متاسفانه رژیم صهیونیستی اوضاع منطقه را متشنج کرده و تجاوز 12 روزه به جمهوری اسلامی ایران کل کشورهای منطقه را نگران کرده است؛ این تحولات نشان میدهد این رژیم در این اقدامات تجاوزکارانه در منطقه هیچ حد و مرزی نمیشناسد.
ولیعهد کویت با تاکید بر علاقهمندی کشورش به تقویت و توسعه روابط و همکاریها با ایران و حل و فصل مسائل فیمابین از طریق تعامل و گفتوگوهای بیشتر میان مقامات عالی دو کشور تصریح کرد: ما به درایت و خردمندی مقامات جمهوری اسلامی ایران برای حل و فصل موضوع هستهای و خاموش کردن شعله تنش در منطقه اطمینان کامل داریم و ضمن حمایت از رویکرد ایران برای تقویت روابط منطقهای بهویژه میان کشورهای اسلامی، آمادگی خود در این زمینه را اعلام میکنیم.
برای حل همه مشکلات برنامه داریم و دانشگاهها را درگیر کردیم
افزون بر اینها، رئیسجمهور در دیدار جمعی از ایرانیان مقیم آمریکا با بیان اینکه در قدم اول برای تقویت وحدت و انسجام داخلی در کشور تلاش خواهیم کرد، اظهار داشت: رژیم صهیونیستی تصور میکرد که مردم با حمله او به ایران همراهی میکنند، اما نهتنها این اتفاق نیفتاد، بلکه حتی کسانی که دلخوریهایی نیز داشتند، در حمایت از نظام و کشور به خیابان آمدند و امروز شاهد سطح بالایی از انسجام ملی هستیم.
پزشکیان تصریح کرد: دشمن امروز نیز تصور میکند که میتواند با تحریم و اسنپبک برای ما مشکل ایجاد کند، اما متوجه نیستند که وقتی برای ما مشکل ایجاد کنند، ملت ما قویتر و محکمتر میشود؛ ما باور داریم که انسان در سختیها راه پیدا میکند. ما کسانی را داریم که از نظر علمی، فکری، توان و اراده میتوانند بیایند و کمک کنند تا این مشکلاتی که ایجاد شده حل شود.
وی با اشاره به اقدامات دولت برای رفع ناترازی انرژی، از جمله احداث نیروگاههای خورشیدی و نیز تجهیز همه ادارات دولتی به پنلهای خورشیدی گفت: ما برای مشکلات راهحل خواهیم یافت. برای حل همه مشکلات برنامه داریم، دانشگاهها را درگیر کردیم و بهتدریج دانشجویان نیز در حال ورود به عرصه رفع مشکلات هستند.
پزشکیان با اشاره به تلاشهای دولت برای بهبود روابط و گسترش همکاریها با همسایگان افزود: مگر میشود کشوری را که 17 همسایه دارد، تحریم کرد! کافی است ما با همین 17 کشور مراوده و تجارت داشته باشیم، آن وقت تحریم دیگر بیمعنی میشود. از سوی دیگر باید تلاش کنیم مانند کشورهایی که نفت ندارند و تازه برای نیازهای خود نفت میخرند، به فروش نفت تکیه نداشته باشیم. این هدف یک عزم راسخ و وحدت و انسجام میخواهد.
پزشکیان نیویورک را به مقصد تهران ترک کرد
گفتنی است رئیسجمهور که به منظور شرکت و سخنرانی در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده بود، پس از تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران در این نشست و نیز دیدار با سران و مقامات 9 کشور و سازمان بینالمللی، از نیویورک عازم جمهوری اسلامی ایران شد.
