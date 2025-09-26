* هفته دفاع مقدس یاد رشادت‌ها و حماسه‌سازی‌های مردم ایثارگر و انقلابی ایران اسلامی و از جان‌گذشتگی بیش از ۲۰۰ هزار رزمنده شهید به رهبری و فرماندهی حضرت امام خمینی (ره) در مقابله با تجاوز دشمن بعثی و حامیان غربی آن در هشت سال رزم و مقاومت گرامی باد.

ابوالفتحی

* ششمین وتوی آمریکا علیه قطعنامه شورای امنیت درباره آتش‌بس در غزه به منزله چراغ سبز به رژیم صهیونی برای ادامه نسل‌کشی در فلسطین است. تاریخ آمریکا را نخواهد بخشید. چرا که در برابر جامعه جهانی ایستاده و اسرائیل این رژیم جنایتکار را به ادامه کشتار مردم بی‌پناه غزه تشویق می‌کند.

بزازان

*با توجه به خیانت ده‌ها بار غرب طی بیش از 47 سال به ما، باید دست به اصلاحات اساسی در حوزه نظام بانکی، مالیاتی و بودجه‌ریزی بزنیم و تقویت تولید داخلی و سیاست چرخش به شرق را محور همه سیاست‌هایمان قرار دهیم.

موسایی

*آنهایی که ادعا می‌کردند ماشه‌ای در برجام و قطعنامه نیست و تحریم‌ها هرگز بر نمی‌گردد، آیا نباید امروز وادار به پاسخگویی به ملت شوند؟

معنوی

*امید دشمنان غربی، به ایجاد دودستگی در میان ملت پس از انسجام پدید آمده در دفاع مقدس دوازده روزه است. باید این انسجام را پاس داشت و امید دشمنان را برای اختلاف به یأس تبدیل کرد.

صلاحی

*رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای شش سال قبل در مورد فضای مجازی فرمودند: «امروز دشمنان از لحاظ فضای مجازی دارند برنامه‌ریزی می‌کنند، برای این که به کشور ضربه بزنند. دشمن از لحاظ فضای مجازی آرایش جنگی گرفته، رو‌به‌روی این دشمنی که آرایش جنگی در مقابل ملّت ایران گرفته، ملّت ایران بایستی آرایش مناسب بگیرد، باید خودش را آماده کند در همه‌ بخش‌های مختلف.» (11/۲//1398) مسئولان فضای مجازی در این خصوص لطفاً گزارش عملکرد خود را ارائه ‌نمایید!

متقی

*قابل توجه مسئولان محترم‌، رهبری موضوعی مثل نتیجه ندادن مذاکره با شیطان بزرگ را برای چندمین مرتبه از پشت بلندگو اعلام می‌کنند.خدا شاهد است اگر به رهنمود‌های این حکیم زمانه مو به مو عمل می‌کردیم دچار خسارت نمی‌شدیم و این همه زمان را از دست نمی‌دادیم.

علیمردانی

* در این برهه زمانی که مکانیسم ماشه فعال می‌شود آنچه مهم است، اتخاذ سیاست‌گذاری اقتصادی درست و مدیریت رسانه‌ای دقیق است. با اطلاع‌رسانی صحیح و تحلیل‌های واقع‌بینانه می‌توان از تشدید نگرانی‌ها در میان فعالان اقتصادی و مردم جلوگیری کرد و اثرات روانی دشمن را خنثی نمود.

پورمصباح

* جولانی رئیس رژیم حاکم بر سوریه، تروریستی که نیویورکی‌ها برای سرش ۱۰ میلیون دلار جایزه گذاشته بودن برای شرکت در جلسات مجمع عمومی سازمان ملل با احترام وارد نیویورک شد. و آب از آب تکان نخورد. می‌خواستم بگویم دنیا به همین اندازه وارونه است و قوانین بر اساس منافع قدرت‌ها تغییر می‌کند.

مروجی

* دهه‌ها امتیازدهی، پیشنهادهای دیپلماتیک و تلاش‌های عادی‌سازی نتوانسته جنایات و اشغالگری رژیم اسرائیل را متوقف کند، بلکه آن را در تشدید سیاست‌های توسعه‌طلبانه، نژادپرستانه و استعماری خود جسورتر کرده است. بنابراین صلح پایدار تنها از طریق پایان دادن به اشغال و تحقق کامل استقلال و حاکمیت کشور فلسطین حاصل می‌شود.

شادور

* محمود عباس هر کاری که می‌توانست برای آمریکا کرد. وارد مذاکرات سازش شد، حماس را محکوم کرد. بازداشت شده‌ها را به رژیم صهیونیستی تحویل داد، حالا اما سرشکسته‌تر از پیش، آمریکا حتی اجازه ورود او به مجمع عمومی سازمان ملل را نداده و قرار است این او سخنرانی خود را ضبط کند و بفرستد تا در نشست سازمان ملل پخش کنند! این تازه این دنیاست. اصل کار مانده به آخرت که پایانی بر آن متصور نیست.

صاحب‌پور

*به بهانه بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید، مناسب می‌بینم که عرض بکنم رمز ماندگاری تمدن‌ها، نه با سلاح و ثروت، بلکه با سواد و تربیت است. رشد و تداوم تمدن‌ها در گرو نظام آموزشی کارآمد بوده و تمدن‌ها بدون بستر آموزش و انتقال دانش و بینش عمیق معرفتی نمی‌توانند پایدار بمانند. پس آموزش و پرورش این نهاد عظیم علمی و فرهنگی را دریابیم و بدانیم هر هزینه‌ای در این راه نوعی سرمایه‌گذاری است.

بدری

* نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهند که حمایت عمومی از رژیم صهیونی در آمریکا به طرز چشمگیری کاهش یافته است. به‌ طوری ‌که نشریه بریتانیایی «اکونومیست» در تازه‌ترین گزارش خود، تصویری هشداردهنده از وضعیت رژیم صهیونی ارائه داده و نوشته حمایت افکار عمومی آمریکا از رژیم صهیونی به پایین‌ترین سطح در دو دهه گذشته رسیده و این رژیم باید نگران آینده دیپلماتیک و امنیتی خود باشد.

بزرگمهر

* طرح تشکیل ناتوی عربی که با هدف ایجاد یک نیروی دفاعی مشترک برای مقابله با تهدیدات خارجی، «به‌ویژه رژیم صهیونی» توسط مصر در نشست دوحه ارائه شده بود متاسفانه با مخالفت قطر و امارات و فشار آمریکا ناکام ماند. این شکست «شکاف‌های عمیق جهان عرب در مواجهه با رژیم صهیونیستی» را آشکار می‌کند.

کارجو

*در راستای رهنمود رهبری که فرمودند راوی قوت‌های نظام باشید عرض می‌کنم مرکز تحقیقات پزشکی قانونی طی سال‌های اخیر موفق به تولید دستگاه هموژنایزر و الکل‌سنج تنفسی شده است که ایران را به هفتمین کشور جهان در تولید این دستگاه رسانده است. این اقدام، گامی مهم در خودکفایی علمی و فنی ایران در حوزه پزشکی قانونی محسوب می‌شود.

آراسته

* روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» گزارش داد که رژیم صهیونی در پیامی به ولیعهد عربستان، محمد بن سلمان، اعلام کرده که عادی‌سازی روابط با ریاض دیگر اولویت تل‌آویو نیست. از قرار معلوم تحولات اخیر خاورمیانه و ترور فرماندهان مقاومت، فاصله میان تل‌آویو و ریاض را در مسیر توافق بیشتر کرده و پرونده عادی‌سازی روابط با عربستان در پیچ ‌و خم سیاسی و منطقه‌ای باقی مانده است.

میراب‌زاده

* کشورمان با طراحی یک سازوکار دوجانبه غیردلاری، چارچوبی منحصربه‌فرد برای دورزدن تحریم‌های مالی آمریکا ایجاد کرده است. کارشناسان معتقدند این «معماری مقاوم» مسیر تازه‌ای برای تجارت خارجی کشور فراهم کرده و وابستگی به دلار و شبکه‌های بانکی تحت نفوذ غرب را کاهش داده است.

ارجمندی