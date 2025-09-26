وعده خداوند و خون شهدا، سقوط رژیم صهیونیستی را قطعی کرده است
مشاور عالی فرمانده کل قوا
بر پیشتازی استان اصفهان در مقابله با استکبار تأکید کرد و گفت: رژیم صهیونیستی رو به سقوط است و خون شهدای غزه راه آزادی قدس را هموار خواهد کرد.
سردار سرلشکر پاسدار سیدیحیی رحیمصفوی، مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در گفتوگو با تسنیم، با اشاره به نقش تاریخی مردم اصفهان در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، بیان داشت: مردم این استان در شکستن رژیم طاغوت پیشقدم بودند و در استحکام جمهوری اسلامی پیشگام. در آزادی کردستان و همچنین در حمایت از فلسطین با اعزام فرماندهان بزرگی همچون شهیدان عباس نیلفروشان، سید محمد حجازی و علی زاهدی پیشتاز بودند.
سرلشکر صفوی در توصیف شهید نیلفروشان افزود: ایشان فرماندهی مؤمن، دانا، هوشمند، شجاع و مهربان بود و قلبی به لطافت یک گل داشت. کتاب چکامه نیلی که رونمایی شد، شامل دستکم 50 شعر از این شهید بزرگوار است که نشاندهنده ابعاد ادبی و عرفانی این فرمانده است.
مشاور فرمانده معظم کل قوا با اشاره به نقش فرماندهان عالم و تدبیرگر در تقویت قدرت مقاومت، خاطرنشان کرد: شهید نیلفروشان از چهرههای نابغه، مقتدر و لطیف بود که باید الگویی برای نسل فعلی ایران، حزبالله لبنان و یمنیها
باشد.
وی در ادامه با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، تأکید کرد: این رژیم ناپایدار و رو به سقوط است. شهادت حدود 70 هزار فلسطینی، از جمله 20 هزار کودک، جنایتی است که اروپاییان و برخی عربها در برابر آن سکوت کردهاند، اما ملتهای غیرعرب مانند ایران و یمن در برابر این شر مطلق ایستادهاند. وعده خداوند و خون شهدا، سقوط این رژیم جنایتکار را قطعی کرده است.
سرلشکر صفوی با دعا برای حل مشکلات مردم اصفهان، خطاب به دولتمردان گفت: امیدوارم مسئولان قدر این مردم، جوانان و خون شهدا را بدانند و در حل مشکلات استان اصفهان تلاش جدی کنند.