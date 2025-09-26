عصبانیت پادوی آمریکا از رونق روابط اقتصادی ایران و عراق(خبر ویژه)
رئیس معزول اتاق بازرگانی و از عناصر غربگرا، به فضاسازی علیه شراکت راهبردی میان ایران و عراق پرداخت. این روابط راهبردی دائماً مورد حمله دولت آمریکا و مهرههای نیابتی آن بوده است.
حسین سلاحورزی که از طریق روابط نادرست به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) منصوب شده، ادعا کرد: عراق سالهاست که از جیب مردم ایران ارتزاق کرده؛ از برق و گاز یارانهای گرفته تا بازاری انحصاری برای کالاهایش. امنیتش را هم ایران تضمین کرد و میلیاردها دلار هزینه روی دوش ملت ما نشست.
او میافزاید: «بغداد با پرچم «حمایت از تولید داخلی» تعرفههای سنگین روی میلگرد بسته؛ همان کالایی که عمده صادرات ایران به عراق را تشکیل میداد. یعنی بازار اصلی فولاد ما، ناگهان با یک تصمیم سیاسی بسته شد. این رفتار عراق البته عجیب نیست؛ عجیب ضعف ماست. ما همیشه سخاوتمندانه کمک کردهایم، بیآنکه قرارداد محکم، تضمین پایدار یا حتی سهمی مطمئن برای خودمان بگیریم. نتیجه این میشود که یارانه ایرانی خرج تقویت صنایع عراقی میشود و خود ما از بازار کنار گذاشته میشویم. حقیقت ساده است: در اقتصاد سیاست، برادری معنایی ندارد. آنچه تعیینکننده است منطق سود و زیان است. عراقیها این را خوب فهمیدهاند، ما هنوز نه. بغداد هم به ما نشان داد: در دنیای امروز حتی نزدیکترین همسایگان هم منطق سود و زیان را میشناسند، جز ما که هنوز در توهم برادری بیحساب ماندهایم».
این فضاسازی مسموم علیه روابط دوجانبه میان ایران و عراق در حالی است که وی از بزککنندگان اعتماد یکطرفه به آمریکا و غرب در برجام و پسابرجام بوده و دائماً با ادبیات شیدایی در اینباره سخن گفته است.
باید به آقای سلاحورزی گفت که در بغداد هم بعثیها و غربگراهایی مثل شما هستند که دلشان برای آمریکا غش برود و همزمان، ایران را طبق منویات آمریکا دشمنانگاری بکنند و بخواهند بر سر روابط دوجانبه کارشکنی بکنند. آنها اگر در دولت باشند به اخلال در روابط میپردازند و در فضای سیاسی و رسانهای هم ادعا میکنند که ایران، عراق را اشغال کرده و در حال غارت است(!) در واقع آنها لبه دوم و عراقی قیچی آمریکا برای از هم گسیختن روابط مهم تهران- بغداد هستند.
متاسفانه غربگرایان اجازه ندارند با عینک منافع ملی به روابط دو کشور همسایه و همکیش نگاه کنند. عینکشان و زبانشان عاریتی است. وگرنه میدانستند که عراق جزو بزرگترین شرکای تجاری ایران و از مسیرهای مهم دور زدن تحریمهاست، علاوهبر اینکه امنیت دو کشور به هم گره خورده و ظرفیتهای چند ده میلیارد دلاری برای رونق مبادلات فراهم است. آنها شما لاف آزادی میزنند اما ذاتاً اراده و اختیاری در مقابل منویات آمریکا و غرب ندارند. بنابراین آمریکا از توسعه روابط دو همسایه برادر حرص میخورد، آنها هم ناچارند که حرص بخورند!
یادآور میشود یکی از راههای دور زدن تحریمها و ورود ارز به کشور همین تعامل عراق بوده که آمریکا به شدت دنبال بستن این مسیر است.
عراق، جزو بزرگترین شرکای فرهنگی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی ایران، و عمق راهبردی ماست. مبادله سالانه میلیونها زائر و گردشگر، دور زدن تحریمهای آمریکا، پشتیبانی جبهه مقاومت منطقه، و تامین ثبات و امنیت از مسیر درست همسایگی، بخشی از دستاوردهای مهم رابطه عمیق میان دو کشور است و این در حالی است که قدرتهای خبیث غربی در طول دهههای متمادی، دو کشور را دشمن درگیر با هم تعریف کرده بودند.
تجارت میان ایران و عراق در سالهای اخیر در حدود ده میلیارد دلار بوده و این در حالی است که کارشناسان میگویند مبادلات تجاری، قابلیت افزایش به ۳۰میلیارد دلار را دارد. عراق پس از چین، دومین شریک تجاری بزرگ ایران است.
روزنامه آمریکایی والاستریتژورنال سال گذشته در گزارشی نوشت: «بانکهای عراقی با سوءاستفاده از یک سیستم مالی طراحیشده توسط آمریکا، تحریمها را نقض، و میلیاردها دلار به ایران منتقل کردهاند». این، یکی از علل کارشکنی و جنجال غربگدایان علیه روابط تهران- بغداد بوده است.
یادآور میشود سلاحورزی بهخاطر استعلام از مراجع قانونی، فاقد صلاحیت تصدی اتاق بازرگانی تشخیص داده شده و عزل شد. اما مدتی است که به عنوان رئیس هیئتمدیره «شرکت بازرگانی پتروشیمی PCC منصوب شده است. اما با این وجود به جای قدرشناسی، در مسیر کارشکنی علیه تجارت مستقل و تنوع خارجی فعالیت میکند و در واقع جزو پیادهنظام رسانهای غرب برای بستن مسیر دور زدن تحریمهای آمریکا محسوب میشود. او از فعالان فتنه صهیونیستی سال 1401 هم بود و دو ماه قبل پس از اظهارنظر یک استاندار علیه الزام حجاب، به تمجید از وی پرداخت، هرچند که آن استاندار ادعای خود را پسگرفت و گفت که سخنانش نادرست منتشر
شده است.