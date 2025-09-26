فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۰۴ مهر ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۸
محمد کاسبی:

پنج سال است که بیمارم اما از خانه سینما حتی یک تماس هم نگرفتند!

کاسبی بازیگر پیشکسوت که چند سال است به خاطر بیماری قلبی بستری است، گفت که طی مدتی که با بیماری دست و پنجه نرم می‌کند، از خانه سینما، کمک که هیچ، حتی یک تماس تلفنی هم با او نگرفته‌اند!
محمد کاسبی، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون در گفت‌وگو با کیهان درباره اوضاع این روزهایش بیان کرد: در حال حاضر از کمر به پایین فلج شده‌ام و در قرنظینه مطلق به سر می‌برم، چون حتی یک سرماخوردگی ساده هم برای من خطرناک است. ماهانه هزینه‌ای حدود 60، 70 میلیون تومان هم هزینه امور درمانی‌ام می‌شود.
وی با اشاره به حمایت برخی از نهادها و مراکز گفت: متأسفانه در این پنج سال که گرفتار بیماری هستم، از نهاد صنفی سینمای کشور یعنی خانه سینما حتی یک تماس هم با من نگرفتند که بپرسند حالت چطور است، چه رسد به حمایت و کمک!
گفتنی است، متن کامل گفت‌وگوی ما با محمد کاسبی به زودی در صفحه تصویر روز کیهان منتشر خواهد شد.

