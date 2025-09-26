کتاب «خواب‌های زنگ‌دار» نوشته رضا وحید و روایتگر زندگی شهید علی‌اکبر خردپیشه شیرازی، فرمانده یگان دریایی لشکر ۱۷ علی‌بن‌ابی‌طالب(ع)، با حضور خانواده شهید و همرزمان دفاع مقدس رونمایی شد.

این اثر که حاصل بیش از یک‌سال و نیم تحقیق و مصاحبه است، زندگی شهید خردپیشه را از زاویه‌ای داستانی بازآفرینی کرده و به ابعاد شخصیتی او در جبهه و خانواده پرداخته است. در مراسم، همرزمان شهید به خاطراتی از فداکاری‌های او به‌ویژه در عملیات کربلای ۴ اشاره کردند.

نویسنده کتاب نیز نگارش درباره شهدا را «توفیقی الهی» دانست و تأکید کرد که شهید خردپیشه الگویی از شجاعت، مهربانی و مسئولیت‌پذیری در قبال خانواده و جامعه بود.