کد خبر: ۳۱۹۰۵۲
تاریخ انتشار : ۰۴ مهر ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۸
رونمایی از کتاب «خوابهای زنگدار» درباره شهید علیاکبر خردپیشه
کتاب «خوابهای زنگدار» نوشته رضا وحید و روایتگر زندگی شهید علیاکبر خردپیشه شیرازی، فرمانده یگان دریایی لشکر ۱۷ علیبنابیطالب(ع)، با حضور خانواده شهید و همرزمان دفاع مقدس رونمایی شد.
این اثر که حاصل بیش از یکسال و نیم تحقیق و مصاحبه است، زندگی شهید خردپیشه را از زاویهای داستانی بازآفرینی کرده و به ابعاد شخصیتی او در جبهه و خانواده پرداخته است. در مراسم، همرزمان شهید به خاطراتی از فداکاریهای او بهویژه در عملیات کربلای ۴ اشاره کردند.
نویسنده کتاب نیز نگارش درباره شهدا را «توفیقی الهی» دانست و تأکید کرد که شهید خردپیشه الگویی از شجاعت، مهربانی و مسئولیتپذیری در قبال خانواده و جامعه بود.