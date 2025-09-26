فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۱۹۰۵۲
تاریخ انتشار : ۰۴ مهر ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۸
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

رونمایی از کتاب «خواب‌های زنگ‌دار» درباره شهید علی‌اکبر خردپیشه

کتاب «خواب‌های زنگ‌دار» نوشته رضا وحید و روایتگر زندگی شهید علی‌اکبر خردپیشه شیرازی، فرمانده یگان دریایی لشکر ۱۷ علی‌بن‌ابی‌طالب(ع)، با حضور خانواده شهید و همرزمان دفاع مقدس رونمایی شد.
این اثر که حاصل بیش از یک‌سال و نیم تحقیق و مصاحبه است، زندگی شهید خردپیشه را از زاویه‌ای داستانی بازآفرینی کرده و به ابعاد شخصیتی او در جبهه و خانواده پرداخته است. در مراسم، همرزمان شهید به خاطراتی از فداکاری‌های او به‌ویژه در عملیات کربلای ۴ اشاره کردند.
نویسنده کتاب نیز نگارش درباره شهدا را «توفیقی الهی» دانست و تأکید کرد که شهید خردپیشه الگویی از شجاعت، مهربانی و مسئولیت‌پذیری در قبال خانواده و جامعه بود.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

خاک بر سرت!(گفت و شنود)

ماجرای «پهپاد شاهد» و «خدای اروند»(یادداشت روز)

پای منافع ملی محکم بایستید دشمن با چه زبانی بگوید که باج می‌خواهد

اخبار ویژه

کرامت حضرت ابوالفضل(ع)(حکایت اهل راز)

عصبانیت شبکه صهیونیستی از سخنرانی روشنگرانه آقای پزشکیان(خبر ویژه)

استفتاء از رهبر معظم انقلاب اسلامی

تشـویق شـورشیـان در قیـام اکتبـر

قدم اوّل، ترک محرّمات و انجام واجبات

پرکاری علمی شهید مطهری