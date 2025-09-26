کارگردان «مجنون»: جنگ ۱۲ روزه آغاز روایت تازهای در سینماست
مهدی شاهمحمدی، کارگردان فیلم «مجنون» در گفتوگو با ایرنا تأکید کرد که جنگ ۱۲ روزه فلسطین میتواند نقطه شروعی برای شکلگیری یک گونه بومی تازه در سینمای ایران باشد. او گفت: «این دشمنی صهیونیستها به جنگ اخیر محدود نمیشود، اما این ۱۲ روز بهانهای برای آغاز روایتهاست؛ هرچند اصل ماجرا به ۷۰ سال اشغال برمیگردد.»
وی با اشاره به اهمیت پرداختن به شهدای غیرنظامی افزود: «قهرمانان واقعی مردم عادی هستند که به شهادت رسیدند و روایت اطرافیان آنها بسیار شبیه روایتهای قهرمانان ایرانی است.» شاهمحمدی در عین حال انتقاد کرد که برخی ارگانهای نظامی نگاه صفر و یکی به سینما دارند و این موضوع روند تولید آثار را دشوار میکند.
او درباره هزینه بالای ساخت فیلم «مجنون» نیز گفت: «برای این فیلم ۴۳ میلیارد تومان هزینه شد. حتی اگر فروش آن کمتر از این باشد، ارزش دارد، چون این آثار مرجعیت پیدا میکنند؛ مثل زمانی که کسی بخواهد زینالدین یا عملیات خیبر را بشناسد و به این فیلم مراجعه میکند.»
شاهمحمدی همچنین از درخواست خود برای پخش «مجنون» در تلویزیون خبر داد و یادآور شد که این اقدام میتواند به بهتر دیده شدن فیلمهای جنگی کمک کند. به گفته او، پروژه تازهاش هم در حوزه سینمای دفاع مقدس است و اکنون مراحل فیلمبرداری را میگذراند.