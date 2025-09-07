پشت پرده تجمع منافقین در بروکسل با حمایت مالی اسرائیل
منابع آگاه میگویند منافقین با وجود دریافت ۵ میلیون دلار از رژیم صهیونیستی برای برگزاری تجمع روز شنبه در بروکسل که در قبال خدمات ویژه به اسرائیل علیه مردم ایران در جنگ تحمیلی 12 روزه دریافت کردند، اینبار هم به دلیل کمبود نیرو، دست به دامن آوارگان و مهاجران دیگر کشورها شدند.
روز شنبه در بروکسل، تجمعی از سوی منافقین برگزار شد و رسانههای این جریان تروریستی مانور گستردهای بر روی تعداد حاضرین در این تجمع داده و جمعیت حاضر را از اعضا و هواداران این گروهک معرفی کردهاند.
بر اساس اطلاعات بهدست آمده از منابع آگاه، مقامات منافقین که این بار هم مثل گذشته با بحران کمبود نفرات مواجه بودند، تلاش کردهاند با صرف هزینه بسیار هنگفتی از آوارگان و چند هزار اتباع مهاجر اروپایی بهخصوص جنگزدگان استفاده کنند.
به گزارش فارس، خبرها حاکی بر این است که منافقین برای برگزاری این برنامه 5 میلیون دلار از رژیم صهیونیستی دریافت کردهاند که این پول در قبال خدمات ویژهای بوده که گروهک تروریستی منافقین در جنگ تحمیلی 12 روزه به رژیم، علیه مردم ایران ارائه داده است.
منافقین در این تجمع جنگزدههای اوکراینی و همچنین اتباع دیگر کشورهای اروپایی همچون لهستان، آلمان و... استفاده کردهاند. نکته قابل تأمل حضور تروریستهای تکفیری در این تجمع است که تصاویر آن در صفحات منافقین هم موجود است.