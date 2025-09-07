فارسی | العربي | English
یادی از شهید مدافع حرم حامد کوچک‌زاده

ماجرای کربلا و یزیدیان زمانه(حدیث دشت عشق)

شهید مدافع حرم حامد کوچک‌زاده، از فعالان و دغدغه‌مندان فرهنگی در استان گیلان بود که با شهادت در راه دفاع از حرم آل‌الله، راه مقدس خود را جاویدان ساخت.
وی ۲۸ شهریور۱۳۶۱ در شهرستان رشت متولد شد و روز ۱۲ بهمن در جریان آزاد‌سازی شهرهای نبل و الزهرا در حلب سوریه به شهادت رسید. شهید مدافع حرم، حامد کوچک‌زاده در بخش‌هایی از وصیت نامه‌اش نوشته است: «سلام و درود ما بر همه دلدادگان حضرت ارباب که درس آزادگی و مبارزه و قیام را به ما آموخت تا زیر بار ظلم و ستم نرویم و در هر زمان و مکان مقابل یزیدیان زمانه که مصداق آن همین آمریکا (شیطان بزرگ) است، بایستیم، یزیدیان زمانه‌ای که با به وجود آوردن گروه‌های تکفیری مانند داعش درصدد نابود کردن اسلام حقیقی هستند.مراقب باشید و اجازه ندهید داستان کربلا دوباره تکرار شود. هنوز جنگ به پایان نرسیده، باور کنید که جنگ هست و جنگ امروز بسی سخت و دشوارتر از دفاع هشت ساله است، دشمن با تمام قوا از زمین و آسمان در حال حمله به مرزهای اعتقادی و ایمانی ماست. حرکتی کنید. والله قسم که اگر هرکدام از ما به «بی‌تفاوتی» برسد، یعنی اینکه دشمن تیر خلاص به ما زده است. دشمنان قسم خورده‌ ما درصدد از بین بردن آرمان‌های شیعه هستند، همانا که آرمان ما، تحقق بخشیدن به عدالت در کره زمین و ستاندن حق مظلومان و ستمدیدگان عالم است.»

