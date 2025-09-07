پرداخت به موقع اعتبار جایگزین، شرط تداوم درمان رایگان کودکان کمتر از ۷ سال است

رئیس دانشگاه علوم ‌پزشکی تهران درباره مشکلات بیمارستان‌ها در اجرای درمان رایگان کودکان زیر 7 سال، اعلام کرد: اگر خواهان ادامه این طرح هستیم باید پرداخت‌ اعتبار جایگزین در زمان مناسب انجام شود.

سیدرضا رئیس‌کرمی درباره ادامه روند درمان رایگان کودکان کمتر از هفت سال، به ایسنا گفت: جامعه پزشکی، طرفدار قطع ارتباط مالی میان بیمار با پزشک یا موسسه درمانی در بخش خصوصی و دولتی است و حد واسطی به نام بیمه در این میان باشد که پرداخت‌ها را انجام دهد. اما به شرط اینکه آن واسطه پرداختی‌ها را در زمان مناسب و به درستی انجام دهد. این انتظار را داریم که پرداخت‌ها در بخش‌های دولتی و خصوصی به موقع انجام شود و همراه با اصلاح تعرفه‌ها باشد. اجرای طرح درمان رایگان کودکان کمتر از ۷ سال در بعد مردمی و فی نفسه بسیار خوب بود.

رئیس‌کرمی ادامه داد: البته این درحالی است که سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت‌های عادی خود را با تاخیر انجام می‌دهند و تاخیر در پرداخت‌ها تا ۷، ۸ و ۹ ماه می‌رسد و در همین راستا اعتبار درمان رایگان کودکان کمتر از ۷ سال به موقع در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار نمی‌گیرد.

بر همین اساس هم بیمارستان‌های تخصصی کودکان دچار مشکلات مالی هستند؛ چرا که تخصص کودکان و بیمارستان‌های کودکان به طور کلی یک تخصص درآمدزا نیستند و به همین دلیل با مشکلات مالی مواجه هستند. وی افزود: اگر خواهان ادامه طرح درمان رایگان کودکان کمتر از ۷ سال هستیم، پرداخت‌ اعتبار جایگزین یعنی آنچه که بر عهده سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر است، می‌بایست در زمان مناسب انجام شود. جامعه پزشکی با ادامه طرح درمان رایگان کودکان کمتر از ۷ سال مخالف نیست اما لازم است که پرداخت اعتبار جایگزین در زمان مناسب انجام شود.