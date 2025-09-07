تجلیل وزیر ورزش و جوانان از افتخارآفرینان تیم المپیاد نجوم و اخترفیزیک

آیین بزرگداشت و تقدیر از تیم ملی المپیاد نجوم و اختر فیزیک ایران با حضور وزیر ورزش و جوانان و دستیار رئیس‌جمهور در امور اجتماعی، برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، آیین بزرگداشت و تقدیر از تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک ایران که برای دومین سال متوالی و با کسب پنج طلا توسط هر پنج عضو تیم به مقام قهرمانی المپیاد جهانی دست یافتند با حضور وزیر ورزش و جوانان و علی ربیعی، دستیار رئیس‌جمهور در امور اجتماعی، معاون امور جوانان، و جمعی از و مسئولان وزارتخانه، خانواده‌های مدال‌آوران ها، مربیان و اساتید آنها در وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

در جریان این آیین، از افتخارآفرینان هجدهمین دوره المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک ۲۰۲۵ که با شرکت بیش از ۳۰۰ دانش‌آموز از ۶۴ کشور در هند برگزار شد، تقدیر به عمل آمد.

در این مراسم افتخارآفرینان و مربیان و اساتید و خانواده‌های ایشان به بیان مسائل و دغدغه‌های خود پرداختند و مسئولان حاضر نیز ضمن قدردانی از تلاش‌های این جوانان نخبه و خانواده‌های آنان، موفقیت‌های به‌دست‌آمده را نماد توانمندی و اراده نسل جوان کشور دانستند و بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از استعداد‌های علمی در کنار توسعه ورزش و فعالیت‌های فرهنگی تأکید کردند.