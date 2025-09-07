دادگاه ۴ متهم شبکه جاسوسی و تروریستی موساد و منافقین در استان البرز برگزار شد

جلسه رسیدگی به پرونده چهار متهم به جاسوسی گروهک تروریستی منافقین و رژیم صهیونیستی با حضور قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب استان البرز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری میزان‌، جلسه رسیدگی به پرونده چهار متهم به جاسوسی برای گروهک تروریستی منافقین و رژیم صهیونیستی با حضور قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب استان البرز، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، چهار متهم این پرونده و وکلای آن‌ها در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز در رابطه با جزئیات پرونده گفت: رسیدگی به پرونده شبکه جاسوسی گروهک تروریستی منافقین و رژیم صهیونی در دادگاه انقلاب استان البرز با حضور متهم و وکلای وی برگزار شد. در این جلسه ابتدا نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست پرداخته و در ادامه پس از تفهیم اتهامات از سوی دادگاه، متهمان و وکلای آنها دفاعیات خود را ارائه کردند. موضوع این پرونده که در شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج مورد رسیدگی قرار دارد در مورد شبکه جاسوسی چهارنفره متشکل از سه نفر مرد و یک نفر زن است که ساکن شهر‌های کرج و اصفهان بودند.

نحوه جذب و اقدامات

حسین فاضلی هریکندی افزود: متهمان که به طریق مختلف از جمله با واسطه برخی از گروهک‌ها در یکی از کشور‌های همسایه و از طریق فضای مجازی با سرپل‌های نفاق و موساد مرتبط و جذب شده بودند ابتدا اقداماتی نظیر ارسال مختصات اماکن حساس و آتش زدن اماکن در شهر‌های مختلف انجام می‌دادند.

فاضلی هریکندی افزود: در ادامه و پس از ارائه آموزش‌های مرتبط با ساخت پرتابه‌های انفجاری و لانچر پرتاب و آموزش نحوه شلیک و همچنین تهیه عکس و فیلم از اقدامات تروریستی؛ در اواخر اردیبهشت‌ماه سال جاری، مأموریت اصلی مبنی بر حمله با پرتابه‌های انفجاری به یکی از مراکز مهم نظامی کشور به این شبکه جاسوسی و تروریستی ابلاغ می‌شود.

نحوه شناسایی و دستگیری متهمان

وی ادامه داد: متهمان که در مقاطع مختلف وجوه متعددی در قالب رمزارز از سرپل دریافت کردند، حدود یک ماه قبل از حمله رژیم صهیونی به کشور، پس از ساخت پرتابه‌های انفجاری و انتقال آن به محل پرتاب قصد انجام عملیات در یک مکان نظامی داشتند، اما خوشبختانه با توجه به اشراف اطلاعاتی ضابطان دادگستری و با اخذ دستورات قضائی، ضمن کشف و توقیف پرتابه‌های انفجاری آماده شلیک و لانچر آن، دو نفر از آنها در محل و قبل از شلیک پرتابه‌ها دستگیر شده و در ادامه دو نفر از مرتبطین آنها نیز شناسایی و بازداشت شدند. پس از بازداشت متهمان و با تکمیل تحقیقات، کیفرخواست آنها صادر و برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شد.

اتهامات متهمان پرونده

«محاربه از طریق تحریق عمدی و همکاری با دولت متخاصم رژیم صهیونیستی»، «معاونت در محاربه»، «همکاری با گروه‌های متخاصم و معاند با نظام و رژیم صهیونیستی»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «عضویت در گروه‌های معاند علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» از جمله اتهامات متهمان این پرونده است.