آمریکا: میخواهیم بیشتر بکشیم
همزمان با تغییر نام رسمیِ وزارت دفاع آمریکا به وزارت جنگ، «پیت هگست» وزیر جنگ این کشور به صراحت اعلام کرد: قرار است در دوره جدیدِ وزارت جنگ آمریکا، «بیشتر بکشیم».
رئیسجمهور آمریکا که به دروغ مدعی است 6 جنگ را پایان داده است و باید جایزه صلح نوبل را به وی بدهند، رسماً شامگاه جمعه به وقت ایران نام وزارت دفاع آمریکا را به وزارت جنگ تغییر داد! ترامپ در اظهاراتی پس از این اقدام گفت: «فکر میکنم این نام بسیار مناسبتر است، بهویژه با توجه به شرایط کنونی جهان. ما قدرتمندترین ارتش دنیا را داریم. بهترین تجهیزات، بهترین تولیدکنندگان تجهیزات و هیچ کشوری توان رقابت با ما را ندارد». این در حالی است که، رسانههای این کشور میگویند، تغییر دائمی وزارت دفاع به وزارت جنگ نیازمند تصویب قانون جدید از سوی کنگره است. ترامپ این را هم گفته است که قصد دارد از کنگره بخواهد این نام را قانونی کند. بسیاری از کارشناسان و رسانهها بر این باورند که اتفاقاً این اقدام ترامپ با توجه به خوی تجاوزگری و وحشیگری ارتش آمریکا در طول چند دهه گذشته و تجاوزات و جنگهای زیادی که دولتهای آمریکا در جهان به راه انداخته و میلیونها غیرنظامی را در شرق و غرب عالم به خاک و خون کشیدهاند، بسیار کار درستی بوده است!
گزارشهای تاریخی و مستند نشان میدهد این کشور از پایان جنگ جهانی دوم تا سال ۲۰۲۵، در بیش از ۲۴۰ جنگ و درگیری نظامی در سراسر جهان دخالت مستقیم یا غیرمستقیم داشته است. این کشور در برخی موارد بهطور مستقیم وارد جنگ شده، در حالی که در موارد دیگر از طریق حمایت، آموزش نیروها، تأمین مالی یا استفاده از نیروی هوائی و عملیاتهای ویژه، نقش غیرمستقیم ایفا کرده است. برخی از این جنگها شامل جنگهای کره، ویتنام، عراق، افغانستان و جنگهای اخیر در سوریه و یمن میشوند. طبق پژوهشی از اندیشکده گلوبال ریسرچ با در نظر گرفتن تمام جنگهای مستقیم و غیرمستقیم و همچنین تأثیرات ثانویه مانند قحطی، بیماری و بیثباتیهای ناشی از مداخلات، مجموع تلفات انسانی جنگافروزیهای آمریکا از بعد جنگ جهانی دوم به اینسو، دهها میلیون نفر، گاهی تا ۲۰ تا ۳۰میلیون نفر تخمین زده میشود. براساس گزارش جامعه حقوق بشر چین، دولت آمریکا در ۸۱درصد درگیریهای جهان از بعد جنگ جهانی دوم نقشآفرینی کرده است.
قرار است بیشتر بکشیم!
آنچه که مهر تأییدی بر این تحلیل است، اظهارات «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکاست که بلافاصه پس از این تغییر نام به صراحت گفت که این تغییر نام به معنای «کشتار» بیشتر است. وی صراحتاً به خبرنگاران گفت که از این پس در جنگها «ملاحظات سیاسی» و رعایت «ظواهر قانونی» کنار گذاشته خواهند شد. وی گفت: آمریکا از این پس قصد دارد «تهاجمیتر عمل کند و بیشترین میزان کشتار» را داشته باشد. «پیت هگست» در کنار ترامپ به خبرنگاران گفت: آمریکا در پیشبرد جنگها رویکردی تهاجمیتر اتخاذ خواهد کرد و از «بیشترین میزان کشتار» استفاده خواهد کرد. وزارت جنگ با قاطعیت میجنگد و وارد درگیریهای بیپایان نمیشود. هدف ما پیروزی است، نه فقط جلوگیری از شکست. ما به جای دفاع صرف، به حمله روی خواهیم آورد. از حداکثر توان رزمی و قدرت تخریبی خود استفاده میکنیم، نه اینکه تنها به رعایت ظواهر قانونی یا ملاحظات سیاسی بسنده کنیم». به گزارش فارس «هگست» سپس مدعی شد: این رویکرد «ملت جدیدی از جنگجویان، نه صرفاً مدافعان» را شکل خواهد داد. در این راستا، وبسایت شبکه الجزیره نیز نوشته است: «تغییر نام جدید به طور گستردهای به عنوان نشانهای از موضع تهاجمیتر در سیاست خارجی تحت ریاست ترامپ تفسیر شده است. از زمان آغاز دوره دوم ریاستش، او کمپینهای بمباران در یمن، ایران و دریای کارائیب جنوبی را هدایت کرده است، در حالی که پیش از آن وعده داده بود «صلحطلب و متحدکننده» باشد.
خشم پنتاگون
گزارشها نشان میدهد اقدام دونالد ترامپ درخصوص تغییر نام وزارت دفاع آمریکا، خشم مسئولان پنتاگون را برانگیخته است. به گزارش مهر «پولیتیکو» به نقل از مسئولان دفاعی کنونی و سابق آمریکا گزارش داد که مسئولان پنتاگون از اقدام دونالد ترامپ رئیسجمهور این کشور درخصوص تغییر نام وزارت دفاع به وزارت جنگ خشمگین هستند. در این گزارش آمده است، این اقدام ممکن است میلیاردها دلار هزینه برای تغییر ساختاری به دنبال داشته باشد که هرگز در حلوفصل چالشهای مبرم نقشی نخواهد داشت.
در این گزارش تاکید شده است، این تصمیم هیچ تأثیر قابلتوجهی بر حساب و کتابهای روسیه یا چین نخواهد گذاشت. دشمنان ما از این اقدام برای به ارائه چهره جنگطلبانه از ما استفاده خواهند کرد.
به گزارش وبسایت پالتیکو، گرچه برخی جمهوریخواهان آمریکایی، از جمله سناتور «ریک اسکات» از فلوریدا و «مایک لی» از یوتا، هماکنون از طرح قانونی تغییر نام حمایت میکنند، اما این پیشنهاد با مخالفت جدی «میچ مککانل»، جمهوریخواه ارشد سنای آمریکا که بر بودجه پنتاگون نظارت دارد، مواجه شد. این رهبر پیشین اکثریت سنای آمریکا بار دیگر از ترامپ انتقاد کرد و گفت، بودجه پیشنهادی پنتاگون برای سال ۲۰۲۶ از نرخ تورم عقبتر است. میچ مککانل در پلتفرم «ایکس» نوشت: «اگر ما آن را وزارت جنگ بنامیم، بهتر است ارتش را برای جلوگیری از جنگها و پیروزی در جنگها تجهیز کنیم. اگر مایل نباشیم که به طور قابلتوجهی بیشتر از جیمی کارتر یا جو بایدن برای ارتش خود هزینه کنیم، نمیتوانیم برتری آمریکا را حفظ کنیم. «صلح از طریق قدرت» نیازمند سرمایهگذاری است، نه فقط تغییر نام تجاری.»
ضرورت اقدام فوری کنگره
نشریه «نشنالاینترست» هم در تحلیلی، با اشاره به وجود برخی چهرههای مخالف ورود آمریکا به درگیریهای خارجی، اقدام فوری کنگره این کشور پیش از ورود احتمالی آمریکا به نبردهای دیگر و محدود شدن اختیارات جنگی رئیسجمهوری آمریکا را خواستار شد. به گزارش ایرنا از این نشریه راستگرای آمریکایی، پس از حمله واشنگتن به تاسیسات هستهای ایران، انتقادهای کوتاه اما قابلتوجهی از سوی برخی اعضای کنگره مطرح شد
که قانونی و عقلانی بودن این تهاجم را زیر سؤال بردند.
براساس این گزارش قانونگذاران از طیفهای مختلف، از ترقیخواهانی همچون «رو خانا» گرفته تا دموکراتهای میانهرو مانند سناتور «تیم کین» و حتی جمهوریخواهانی از جمله سناتور «رند پال» و نماینده «مارجوری تیلور گرین» از چهرههای شناختهشده جنبش مگا همگی نگرانیهایی را در مورد اختیارات جنگی نامحدود رئیسجمهوری ایالاتمتحده و چشمانداز یک جنگ همیشگی دیگر در خاورمیانه مطرح کردند.
بنابر دیدگاه نویسنده این مطلب، مستقیمترین و مهمترین راه برای مهار رئیسجمهوری آمریکا از طریق قانونگذاری است. هرچند تصویب چنین لایحهای با وجود اکثریت جمهوریخواه در هر دو مجلس بعید است و حتی اگر تصویب هم شود، ترامپ بیتردید آن را وتو خواهد کرد و لغو این وتو نیز به اکثریت دوسوم در هر دو مجلس نیاز دارد که باز هم چشماندازی به مراتب بعیدتر پدیدار میشود. براساس این گزارش، یک مسیر عملیتر برای برونرفت از این وضعیت، میتواند تشکیل یک ائتلاف دوحزبی متشکل از ترقیخواهان، آزادیخواهان و اعضای ناراضی جنبش مگا باشد. این ائتلاف میتواند دو مسیر اصلاحی را دنبال کند؛ شامل اول تمرکز بر اقدام فوری و کوتاهمدت و دوم محور قراردادن تغییرات ساختاری بلندمدت. مطابق تحلیل نویسنده این گزارش، کنگره باید در کوتاه مدت جلسات استماع عمومی در مورد حمله اخیر به ایران برگزار کند و بحث و تایید کنگره قبل از هرگونه اقدام نظامی دیگر را خواستار شود.