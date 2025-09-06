10 کشور در صف پیوستن به سازمان شانگهای

مشاور رئیس‌جمهور روسیه می‌گوید: افزون بر ۱۰ کشور، درخواست خود را برای پیوستن به سازمان شانگهای در قالب ناظر یا شریکِ گفت‌وگو ارائه کرده‌اند.

به گزارش ریانووستی، «آنتون کوبیاکوف» شنبه در نشست خبری در پایان مجمع اقتصادی شرق در ولادی‌وستوک روسیه، به نام کشورهای متقاضی اشاره نکرد اما در عین حال گفت: درخواست همه این کشورها پذیرفته نمی‌شود. «کوبیاکوف» اظهار داشت: ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای خاطرنشان کرد که کشورهای بیشتری به دنبال همکاری با این سازمان هستند. به گزارش ایرنا به نقل از ریانووستی، مشاور پوتین با بیان اینکه سازمان همکاری شانگهای به جایگاه ویژه‌ای در ژئوپلیتیک جهان دست‌ یافته‌ است، گفت: رهبران روسیه، چین و بسیاری از کشورهای پیشرو آسیایی در نشست تیان‌جین موضع خود را به صورت شفاف اعلام کردند که سازمان شانگهای مقابل هرگونه رویارویی، قلدری و زورگویی بلوکی مقاومت خواهد کرد و با نقش محوری سازمان ملل متحد از صلح و نظم محافظت خواهد کرد.