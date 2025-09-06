فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۱۷۷۷۵
تاریخ انتشار : ۱۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۱:۴۳
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

واکنش عراقچی به سکوت غرب در برابر توسعه زرادخانه هسته‌ای رژیم صهیونی

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی در واکنش به سکوت غرب در برابر توسعه زرادخانه هسته‌ای رژیم صهیونیستی تاکید کرد که سکوت آنها، هرگونه اعتبارشان را برای حتی مطرح کردن موضوع عدم اشاعه از بین می‌برد.
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت: ایران همواره هشدار داده که هیستری غرب درباره گسترش تسلیحات هسته‌ای در منطقه ما به طور کامل تصنعی است.
وی افزود: مسئله از نگاه آنها، وجود یا گسترش زرادخانه‌های تسلیحات اتمی نیست بلکه این موضوع است که چه کسی اجازه دارد پیشرفت علمی کند ولو آنکه برای برنامه‌های هسته‌ای صلح‌آمیز باشد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: بنابراین شگفت انگیز نیست که سکوت کرکننده‌ای در غرب نسبت به توسعه آشکار تنها زرادخانه تسلیحات هسته‌ای در منطقه ما، یعنی تسلیحات هسته‌ای در دست متحد نسل‌کُش‌ آنها، وجود دارد.
عراقچی تصریح کرد: سه کشور اروپایی و آمریکا ممکن است انکار کنند اما سکوتشان هرگونه اعتبار آنها را برای حتی مطرح کردن موضوع عدم اشاعه از بین می‌برد.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

کدوم ایسم؟!(گفت و شنود)

اخبار ویژه

پرهیز از سیاست پرهزینه یا بازی در نقش مهره پیاده دشمن؟!(خبر ویژه)

وحدت؛ حلقه مفقوده جهان اسلام (یادداشت روز)

حمله به تأسیسات هسته‌ای را نباید ساده‌سازی کرد

معیشت مردم مهم‌ترین مسئله است برای انضباط بازار چاره‌اندیشی شود

نیروهای مسلح ما آماده‌اند تا اسرائیل را چنان شکست دهند که مجبور شود برای نجات به «بابابزرگ» پناه ببرد

انتقاد خانه ملت به عملکرد اقتصادی ضعیف دولت

جمعه‌ای که تهران، رنگ خون گرفت

گزارش بی‌سابقه و تکان دهنده وزیر بهداشت آمریکا: 76درصد آمریکایی‌ها مریض‌اند