کد خبر: ۳۱۷۷۷۳
تاریخ انتشار : ۱۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۱:۴۳
سرویس کیهان » اخبار
پاسدار مدافع وطن در شهرضا به شهادت رسید



فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرضا گفت: در پی تجاوز رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه به خاک ایران، «پاسدار محمد ثقفی» که مجروح شده و در کما به سر می‌برد، جمعه شب به شهادت رسید.
علی بخشی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرضا در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: در پی تجاوز رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه به خاک ایران، «پاسدار محمد ثقفی» که مجروح شده و در کما بود، جمعه شب به شهادت رسید.
وی گفت: یک تیرماه بود که سعید یونسی، مصطفی یونسی، سیدعلی اکبر میرمحمدی، اسماعیل قرقانی و جهانگیر تیموری در تجاوز رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند و پاسدار محمد ثقفی به شدت مجروح شد. وی در این مدت در کما بود که جمعه شب به فیض شهادت نائل آمد.
به گزارش فارس، حسن صدری و محمدامین صدری از دیگر شهدای جنگ ۱۲ روزه شهرستان شهرضا هستند که در تهاجم رژیم صهیونیستی به کشورمان به شهادت رسیدند.

