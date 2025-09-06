امتناع مذاکره با آمریکا خبر لاریجانی، نظر سلیمانی (نگاه)

یک ایده و پیشنهاد ذهنی، وقتی مقتضای بیرونی نداشته باشد و با واقعیات منطبق نشود، می‌شود حرف مُهمل، پَرت از واقعیت، سخن مُفت. البته گاهی ایده پَرت، فقط بی‌ارزش نیست، بلکه اگر از مسیر و مقصد منحرف کند، مقدمه خسارت می‌شود. به دلایل مختلف، مذاکره با آمریکا از همین قِسم است.

رویکرد آمریکا در قول و فعل، ضد مذاکره است. جلسه آقای پزشکیان و برخی مدیران ارشد دیگر، در حالی با هماهنگی کامل آمریکا بمباران شد، که او حامی جدّی مذاکره، و مذاکرات، در حال برگزاری بود.

دولت آمریکا، نه‌فقط با ما، که با نزدیک‌ترین متحدانش هم به روش متعارف و مقبول در دنیا مذاکره نمی‌کند. ترامپ با سران انگلیس و آلمان و فرانسه، همان رفتار تحقیر‌آمیزی را پای میز مذاکره داشت، که با سران اوکراین و عربستان و امارات و کانادا.

پرت بودن ایده مذاکره با چنین دولتی را می‌توان در خبر بیان‌شده از سوی آقای لاریجانی (دبیر شورای عالی امنیت ملی) دید. درباره میزان قرابت آقایان لاریجانی و پزشکیان، باید به سخنان آقای آذری‌جهرمی اشاره کرد که به خبرگزاری دانشجو گفت: «همه ما قرار بود توی ستاد آقای لاریجانی فعالیت کنیم. ولی بعد از اینکه او رد صلاحیت شد؛ پزشکیان به لاریجانی زنگ زد و گفت کمکم کنید. لاریجانی هم همه افراد ستادش را فرستاد ستاد پزشکیان. من هیچ شناختی از آقای پزشکیان و اطرافیانشان نداشتم. آقای لاریجانی را می‌شناختم. آقای لاریجانی گفت تکلیف شما این است که از ستاد آقای پزشکیان حمایت کنید. این گواهی، باعث شد از پزشکیان حمایت کنم».

آقای لاریجانی که برادری‌اش با آقای پزشکیان را ثابت کرده و خودش هم طرفدار مذاکره بوده، سه‌شنبه هفته قبل در جمع مدیران رسانه‌ها گفت: «اینکه حفظ ایران اصل است، عبارت درستی است. اما دشمن می‌گوید از توان موشکی خود باید کوتاه بیایید. کدام ایرانی باغیرتی خواهان این است که سلاح خود را تحویل دشمن دهد؟ ما در مسئله‌ هسته‌ای نیز مذاکره را مسیر حل‌وفصل می‌دانیم. مذاکره‌ای عاقلانه و واقعی. اما آنها با طرح مسائلی مثل موشکی نمی‌خواهند مذاکره شکل بگیرد. آمریکایی‌ها نمی‌خواهند مذاکره کنند. کمااینکه جنگ در شرایطی رقم خورد که ما در حال مذاکره بودیم».

بر مبنای آنچه گفته شد و ناظر به واقعیت، باید پرسید که چرا برخی مدعیان حمایت از دولت همچنان، ایده ابطال‌شده را بزک می‌کنند و دولت را از ابتکار عمل، تدبیر و پویایی بازمی‌دارند؟ آیا آنها بخشی از ماشین جنگی دشمن هستند؟

دشمن، در جنگ موفق نبود و درخواست آتش‌بس کرد. آمریکا و اسرائیل، در جنگ نتوانستند اراده و اقتدار دفاعی ملت ما را بشکند و پایوران آنها می‌خواهند با ایجاد تفرقه و دوصدایی، همین اراده و اقتدار را بشکنند.

منطق حکیمانه، همان است که سردار شهید سلیمانی، شهریور ۱۳۹۶ در گلزار شهدای شلمان لنگرود تبیین کرد:

«اگر بعضی از کارها با دیپلماسی قابل حل بود، هیچ‌کس، مصلح‌تر از امیرالمؤمنین‌(ع) و امام حسین‌(ع) نبوده است. چرا امام حسین‌(ع) و امیرالمؤمنین‌(ع) در بعضی جاها دست به شمشیر بردند؟ چون آن منطق، منطق دیپلماسی نبود. بعضی‌ها ندانسته سخن‌پراکنی می‌کنند. عرفات با خدعه مذاکره‌ای که او را فریب دادند، اسلحه مبارزه را به زمین گذاشت. خب، نتیجه آنچه شد؟ حل برخی مسائل از راه دیپلماتیک و دیپلماسی، غیرممکن است. میخ دیپلماسی با هر چکشی به سنگ سخت این موضوع فرو نمی‌رود. این را با دیپلماسی نمی‌توان حل کرد. این‌جا منطقش این است که باید ایستادگی کرد».

شهید سلیمانی، همچنین اول مهرماه ۹۵، در مراسم یادواره شهدای ملایر هشدار داد: «مهم‌‌ترین مؤلفه وحدت، حول دشمن است. اگر در خط‌مقدم دو صدا بلند شد، یکی فریاد زد دشمن نیست، دوست است و یکی گفت دشمن است، همان می‌‌شود که در جنگ صفین، طومار سپاه امیرالمؤمنین(ع) را به‌هم ریخت و خوارج تولد یافت. اگر کسانی که در منصب‌‌ها قرار گرفتند، آدرس غلط دادند و در جامعه دوصدایی پیرامون دشمن به‌وجود آوردند، مرتکب خیانت شده‌‌اند. کوچه دادن به دشمن بدترین نوع خیانت است. ‌ترویج فهم غلط از دشمن، حساسیت جامعه را از بین ‌بردن، در درون آن تفرقه ایجاد ‌کردن، خیانت است».

محمد ایمانی