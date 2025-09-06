کنسرت سیاسیتان اگر تمام شد کمی به فکر معیشت مردم باشید
فتنهگران در اطراف و درون دولت خیمه زدهاند و با تشکیل دولت سایه دقیقا مانند دولت روحانی در حال شرطیسازی اقتصاد، سخت کردن زندگی برای مردم، به بنبست کشاندن دولت، تعطیل کردن توانمندیها، بر باد دادن فرصتهای کشور پای وعدههای دروغ آمریکا و عقبگرد کشور هستند. آنان میان صدای ملت و گوش دولت دیوار کشیدهاند.
زاویهدارها با نفوذ در دولت، مسائل و مشکلات مردم را کنار نهادهاند و روند زندگی را برای آنان بسیار سخت کردهاند. علیرغم تأکیدات رئیسجمهور بر پیروی از سیاستهای کلی نظام و منویات رهبر فرزانه انقلاب، حضور این طیف آلوده به فساد، نفوذ و اشرافیت در دولت دیده میشود. مدعیان اصلاحات و زاویهدارها با انقلاب اسلامی، ولایت فقیه، قانون اساسی و منافع ملی با هدف ایجاد نارضایتی در مردم و ضربه به نظام اسلامی، بیبرنامگی، کمتحرکی و اشتغال به روندهای خسارتبار را به دولت تحمیل کردهاند و باید پرسید آیا ردپا و پیامد نفوذ آنان در دولت توسط دکتر پرشکیان دیده نمیشود؟
کیهان در زمانی که شورای راهبری دولت چهاردهم به ریاست ظریف برای بررسی و پیشنهاد اعضای کابینه به پزشکیان تشکیل شد، در گزارشهای متعدد اعلام کرد که در کارنامه بیشتر اعضای شورای راهبری و کمیتههای ذیل آن که مأمور پیشنهاد و انتخاب کابینه بودند، خیانت به نظام و ملت در فتنههای 78، 88، 96، 98 و 1401 و پادویی برای آمریکا و اسرائیل در این غائلهها، همپوشانی رسانهای با شبکههای خارجی معاند نظام، حمایت از تحریم انتخابات، همراهی با سرویسهای اطلاعاتی دشمن، محکومیتهای امنیتی، آلودگی به فساد، بیاعتقادی به نظام و انقلاب، همسویی و همراهی برملا شده با مثلث آمریکا و انگلیس و اسرائیل در فتنهها و آشوبها، فروش اطلاعات به بیگانگان، عاملیت ناراضیتراشی و ناکارآمدی عمدی در دولت اشرافی روحانی، ملاقاتهای پنهان با دشمنان تابلودار ایران در آمریکا و دریافت دستورالعمل برای ایجاد فتنه در کشور، درخواست از آمریکا برای اِعمال تحریمهای فلجکننده علیه ایران اسلامی، توصیه به شورای روابط خارجی آمریکا برای مداخله در امور داخلی ایران، مخالفت و سنگاندازی در مسیر تقویت تسلیحاتی ایران،
بر باد دادن ۸ ساله انبوهی از امکانات و ظرفیتها و بیتالمال برای مقابله با تحریمها و دو برابر کردن آنها، بازگرداندن کشتی حامل ملزومات غذایی و دارویی برای مردم یمن با تشر جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا، حمایت از سند استعماری ۲۰۳۰ با وجود اطلاع از مضمون و محتوای ضد اسلامی آن و... وجود دارد و تأکید کرد که دولت از بهکارگیری این افراد بیلیاقت خودداری کند.
این طیف گرانی و تورم سرسامآور، قطعی برق و آب، رکود کارخانهها، تعطیلیهای بیضابطه و خسارتبار را به مردم تحمیل کرده و با حاشیهها و اقداماتی مانند جنجال بر سر کنسرت، ولنگاری فضای مجازی، ارائه لایحه دوفوریتی و پس گرفتن آن، امیدواری به مذاکره با آمریکا و ترویج اعتماد به این رژیم، نداشتن تدبیر و برنامه، ناراضیتراشی و... سبب شدهاند رئیسجمهور و دولتمردان از مسئولیت اصلی باز بمانند.
آنها ادعا میکردند مذاکره سایه تهدید و جنگ را از سر کشور برداشته است، ترامپ تاجر مسلک و معتدل و آماده توافق محترمانه است؛ میان ترامپ و نتانیاهو اختلاف وجود دارد و... مدعی توافق قریبالوقوع و جاریشدن دو هزار میلیارد دلار سرمایه خارجی به کشور بهویژه از سمت آمریکا بودند و تحمیل جنگ به کشور و خسارتهای آن ناشی از ترویج عمدی همین دروغها و تحریفها بود.
مدعیان اصلاحات از اتحاد مقدس ملت ایران
در جنگ 12 روزه و ضربات دردناک ایران اسلامی به دشمنان متجاوز به ستوه آمدند
حتی در شرایطی که میز مذاکره توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی بمباران شد، از اتحاد مقدس ملت ایران در جنگ 12 روزه و ضربات دردناک ایران اسلامی به دشمنان متجاوز به ستوه آمدند و باز هم وقیحانه به جای رسیدگی به مشکلات مردم، آرزوها و دیکتههای ناکام آمریکا و اسرائیل را در قالب بیانیه منتشر کردند و خواهان وادادگی مقابل دشمن شدند و واگذاری قدرت موشکی، تعطیلی برنامه هستهای و نهایتا خلع قدرت از ایران اسلامی را دنبال میکنند.
نکند عمداً میگویند و از جایی برنامهای دارند
سعید لیلاز، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران درباره آنها گفته بود: «این که برخی دوستان سادهلوح- و بسیار زرنگ ما از نظر خودشان- ادعا میکنند اگر با آمریکا مصالحه کنیم ۳،۲ هزار میلیارد دلار سرمایه جذب خواهد شد، خیلی خاماندیشی است... نگرانی من درباره مذاکرات از اینجا شروع میشود که ممکن است این، تله آمریکاییها باشد. شک هم ندارم که آمریکاییها دنبال صلح شرافتمندانه نیستند. این هم یک خاماندیشی و در باغ سبز نشاندادن است که هزار یا دو هزار میلیارد دلار جذب سرمایه خواهیم داشت. در بهترین سالها، جذب سرمایه بیش از پنج میلیارد دلار نبوده است. وقتی بعضی رجال سیاسی این چرتوپرتها را میگویند، آدم مشکوک میشود که نکند عمداً میگویند و از جایی برنامهای دارند. و الا ضمانتی جز لوله توپ وجود ندارد. اگر اورانیوم غنیشده را بیرون بدهید باختهاید و خطر حمله به ایران افزایش پیدا میکند، فشار تشدید میشود. روشنفکری که از روی لجبازی حرف بزند که متأسفانه کثیری هم این طورند، دیگر روشنفکر نیست».
شبکه پشتیبان اغتشاشات در داخل در شرایطی به نگاشتن بیانیه تسلیم اقدام کرد که دولت روحانی و نیز برخی دولتمردان فعلی ظرف یک سال گذشته، با آدرسهای غلط و نسخههای آنان همراهی کردهاند. پیامد این مسئله، دو برابر شدن تحریمها، رکوردهای تورمی سنگین، کاهش رشد اقتصادی، بیتدبیری در مدیریت درونزا در حوزههای مختلف و عدم چارهجویی به ناترازیها و بدهکار شدن کشور در برابر غرب عهدشکن و کلاهبردار و نهایتاً تحمیل جنگ وسط مذاکرات بوده و به دشمن جرأت داد که از مذاکرات به عنوان تاکتیک عملیات فریب برای اقدام نظامی استفاده کند.
شاهکار مکانیسم ماشه نیز یکی از وجوه خیانت مدعیان اصلاحات به منافع ملی است و باید برای آن مواخذه شوند اما بر طبل انقلاب زدایی و آرمان زدایی میکوبند در حالیکه آنچه باید زدوده شود، عناصر غربگرای مدعی اصلاحات و آلوده به نفوذ هستند که با ترویج اعتماد به آمریکا، نقش شبکه تأمین منافع این رژیم مستکبر و خونخوار را در ایران بازی میکنند.
«جان کندی» سناتور جمهوریخواه آمریکایی: باید چنان فشار اقتصادی بر ایران وارد کنیم که از پا درآید
گفتنی است، سناتور جان کندی، سناتور ایالت لوئیزیانا آمریکا در سخنپراکنی و غلط زیادی خود در صحن سنا گفت: بهخاطر فعالیتهای تروریستی رژیم جمهوری اسلامی، راهی جز فشار اقتصادی نمانده است و باید چنان فشار آورد که از پا درآید.
وی با اشاره به تلاش انگلیس، فرانسه و آلمان برای فعالکردن مکانیسم ماشه، این اقدام آنها را ستود.
کندی با اشاره به جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران و حمله ایالات متحده به سایتهای هستهایِ زیرزمینی گفت: اینکه ما بسیاری از تأسیسات (جمهوری اسلامی) ایران برای ساخت آن سلاح را نابود کردهایم، به این معنی نیست که مسئله حل شده است. (جمهوری اسلامی) ایران هنوز هم از آمدن پای میز مذاکره برای رسیدن به یک توافق خودداری کرده است.
وی با استقبال از اقدام اروپا برای فعالکردن مکانیسم ماشه گفت: من باز هم از دوستانمان در اروپا تشکر میکنم. ظاهراً قرار است در پایان این ماه این تحریمها را دوباره اعمال کنند و امیدوارم این کار را بکنند. البته ترجیح من این است که (جمهوری اسلامی) ایران پیش از آن دوباره پای میز بیاید، با ایالات متحده و سایر اعضای سازمان ملل بنشیند و مسئله سلاح هستهایاش را حلوفصل کند؛ اما انتظار ندارم چنین شود.
سعهصدر و اغماض با جریان غربگرا و شبکه همسو با آمریکا و رژیم صهیونیستی در داخل باید به پایان برسد
در همین حال، منافقان و عناصر زاویهدار با اسلام، انقلاب و منافع ملی در دولت با فشارها و شرارتهای آمریکا همراهی میکنند و سبب انحراف شدید و زاویه گرفتن دولت از مسیر خدمت به مردم شدهاند.
این فتنهگران در دولت سایه درحال تصمیمسازی و حتی تصمیمگیری برای دولت هستند. دولت میبایست توجه داشته باشند که اولویتهای عناصر زاویهدار با مطالبات مردم فرسنگها فاصله دارد. شماری از مطالبات ملت را میتوان در این محورها خلاصه کرد؛ کنترل و کاهش تورم، ساماندهی بازار اجاره بهای مسکن، تسهیل ازدواج برای جوانان، ایجاد شغل و کاهش نرخ بیکاری، تامین پایدار خدمات آب، برق و گاز، حمایت از طرح ملی مسکن، حمایت از تولید داخلی، حمایت از سهامداران در بازار بورس، پاسخگویی و ارائه گزارش درباره کارنامه اجزای مختلف دولت، سفرهای استانی و شنیدن و دیدن بدون واسطه مشکلات و مطالبات، بهبود خدمات بهداشتی و درمانی و کاهش هزینههای درمانی، حمایت از زنان سرپرست خانوار، ارتقای دیپلماسی منطقهای، پویایی در سیاست خارجی و محدود نکردن آن به ارتباط با چند دولت غربی، بهرهمندی حداکثری از توان هستهای برای تأمین برق، تولید آب شیرینکن و درمان بیماران اما در مقابل اولویتهای زاویهدارها عبارتند از: امتیازدهی یکطرفه به آمریکا(در پوشش مذاکره)، پرهیز از قانونمندسازی فضای مجازی و حمایت از ولنگاران و کلاهبرداران، ارجحیت منافع حزبی و قبیلهای بر منافع مردم، عدم برخورد با مفسدان دانه درشت اقتصادی، تضعیف توان دفاعی و قدرت منطقهای ایران، عدم نظارت بر بازارهای مسکن، خودرو و اقلام اساسی و حمایت از آزادسازی قیمتها و سوداگری، ایجاد حاشیه امن و مصونیت برای محکومان امنیتی و...
شایان ذکر است، سعهصدر و اغماض با جریان غربگرا و شبکه همسو با آمریکا و رژیم صهیونیستی در داخل باید به پایان برسد و مجرمان امنیتی که در قالب کار رسانهای و نفوذ در دولت به خیانت مشغولند، مورد برخورد پشیمانکننده قرار گیرند.
انتظار از دکتر پزشکیان
انتظار از دکتر پزشکیان آن است که به کنسرت سیاسی شبکه نفوذ پایان دهد و توصیههای رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم عدم بهکارگیری «افراد زاویهدار با انقلاب اسلامی» و «فتنهگران» در دولت را به کار بندد و فرصت خدمت به مردم را قدرشناسی کند. به مشکلات و مطالبات مردم توجه کند و نگذارد زاویهدارها میان «صدای ملت» و «گوش دولت» دیوار بکشند.