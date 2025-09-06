یک میلیون آواره و ۸۸۴ کشته در سیل اخیر

فدراسیون بین‌المللی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر هشدار داد که پاکستان با یکی از بدترین فصل‌های بارندگی موسمی خود در سال‌های اخیر رو‌به‌روست و سیلاب‌های اخیر در این کشور جان صدها نفر را گرفته است.

به گزارش ایسنا، «فرید عبدالقادر ایوار»، رئیس هیئت نمایندگی فدراسیون بین‌المللی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر در پاکستان از جامعه بین‌المللی خواست از این فاجعه در حال وقوع که او، آن را «آرام اما بی‌وقفه» توصیف کرد، غافل نشوند.

ایوار به خبرنگاران گفت: در حالی که توجه جهانی به‌درستی به زلزله ویرانگر افغانستان معطوف شده است، باید بخواهیم که یک فاجعه در حال وقوع دیگر را فراموش نکنیم.

از اواخر ژوئن، باران‌های سیل‌آسا باعث سیل شدید، رانش زمین و ویرانی، تقریباً در هر ایالتی از جمله «خیبر پختونخوا»، «پنجاب»، «سند»، «بلوچستان»، «گلگت- بلتستان» و «جامو و کشمیر آزاد» شده است.

طبق اعلام سازمان ملی مدیریت بحران، تا ۵ سپتامبر (روز جمعه) حداقل ۸۸۴ نفر کشته و هزاران نفر دیگر زخمی شده‌اند. همچنین بیش از یک میلیون نفر از ساکنان تخلیه شده‌اند، در حالی که نزدیک به

9 هزار و 400 خانه به طور جزئی یا کامل ویران شده‌ است. سیل همچنین بیش از 6 هزار و ۱۸۰ دام را تلف کرده و دسترسی مناطقی را به آب پاک، غذا و مراقبت‌های بهداشتی قطع کرده است.

به گزارش آناتولی، آیوار گفت که فدراسیون بین‌المللی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر پاکستان در حال افزایش کمک‌های اضطراری هستند، اما تأکید کرد که همبستگی بین‌المللی بیشتری مورد نیاز است.

او افزود: بحران هنوز به پایان نرسیده است. تمام جوامع زیر آب مانده‌اند، خانواده‌ها همه‌چیز خود را از دست داده‌اند و دسترسی به آب سالم و مراقبت‌های بهداشتی روز‌به‌روز ضروری‌تر و البته دشوارتر می‌شود.

در همین حال، مقامات روز گذشته اعلام کردند که با گسترش سیل در ایالت سند در جنوب پاکستان، بیش از ۱۰۰ هزار نفر به مناطق امن‌تر منتقل شده‌اند.