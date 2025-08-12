دستگیری 3 نوجوان به اتهام قتل
پلیس انگلیس اعلام کرد یک دختر ۱۶ساله و دو پسر ۱۴ و ۱۵ساله را به اتهام قتل یک مرد حدود 40ساله در منطقه کنت بازداشت کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پلیس گفت: مقتول به علت شدت جراحات در محل حمله جان باخت. افزایش جرم و جنایت و کاهش سن مجرمان در انگلیس به یکی از نگرانیها در جامعه انگلیس مبدل شده است.
در ماههای اخیر چندین کودک زیر سن قانونی از جمله دانشآموزان مدرسه به علت ارتکاب به قتل دستگیر و به جرم قتل محاکمه شدند.
در تازهترین مورد، قاتل ۱۵ساله هاروی، دانشآموز ۱۵ساله که در مدرسهای در شهر شفیلد به دست همکلاسیاش به قتل رسید محاکمه و قرار شد حکم مجازاتش بهزودی اعلام شود.
مارک و کارولین ویلگوس والدین گریان مقتول به رسانهها گفتهاند چاقوکشی در مدرسه یک سبک زندگی برای بچهها شده است.
بر اساس گزارشهای مرکز ملی آمار انگلیس، در سال منتهی به ماه مارس امسال با اینکه شمار قتلها 6درصد نسبت به سال پیش از آن کاسته شده به ۵۳۵ نفر رسیده است، موجی از نگرانی شدید را در میان خانوارها در این کشور ایجاد کرده است.