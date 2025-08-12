یک فروند هواپیمای تک‌موتوره‌ با چهار سرنشین هنگام تلاش برای فرود در فرودگاه شهری «کالیسپل» در ایالت مونتانای آمریکا با چندین هواپیمای پارک‌شده برخورد کرد.

به گزارش ایسنا، مقامات گفتند که این حادثه باعث آتش‌سوزی بزرگی شد اما هیچ صدمات جدی به بار نیاورد. ویدئویی از صحنه سقوط هواپیمایی سبک در فرودگاه شهری کالیسپل در ایالت مونتانا در روز دوشنبه منتشر شده که نشان می‌دهد خلبان و سه سرنشین آن به طرز شگفت‌انگیزی از آسیب جدی جان سالم به در برده‌اند. تحقیقات اولیه نشان داد خلبان، کنترل هواپیما را از دست داده و قبل از برخورد هواپیما با چندین هواپیمای پارک شده، روی باند فرودگاه سقوط کرده و باعث آتش‌سوزی در چندین هواپیما شده است. مسافران پس از توقف هواپیما توانستند خودشان را از داخل بدنه آن بیرون بکشند. دو نفر از آنها به طور جزئی آسیب دیدند و در فرودگاه تحت درمان قرار گرفتند.